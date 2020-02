Z najdaljšim skokom v Oberstdorfu Avstrijka Chiara Hölzl

Na tekmi svetovnega pokala smučark skakalk v Oberstdorfu je slavila Avstrijka Chiara Hölzl. Drugo in tretje mesto sta osvojili Norvežanka Maren Lundby in Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na petem mestu.



Zmagovalka je za skoka, dolga 130 in 141,5 m – to je tudi nov rekord te skakalnice – zbrala 284,9 točke in prepričljivo ugnala konkurenco. Nika Križnar (212,5 in 122,5 m) je zbrala 252,2 točke. Ema Klinec (115, 121,5 m) je bila deseta z 223,1 točke, Špela Rogelj pa 28. (108,5, 100 m; 177,8).



Katra Komar je na 34. mestu ostala brez finalnega nastopa.



V skupnem seštevku svetovnega pokala še vodi Maren Lundby (735), a se ji je današnja zmagovalka približala na pet točk zaostanka. V deseterici sta dve Slovenki, Ema Klinec (326) je osma, Nika Križnar (298) pa deveta.



Skakalke v Oberstdorfu jutri čaka še ena tekma svetovnega pokal.