  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Z odličnimi družinskimi vz(g)orniki do svetovnega vrha

Čeprav olimpijska podprvakinja Nika Prevc prihaja iz ene od najbolj prepoznavnih športnih družin v državi, jo ta dediščina ne teži, temveč očitno bogati.
Nika Prevc je prebila debel olimpijski led. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Nika Prevc je prebila debel olimpijski led. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
8. 2. 2026 | 11:00
8. 2. 2026 | 20:38
3:35
A+A-

V športu je največkrat težko karkoli napovedati, sleherne napovedi so – kot je pogosto slišati – sila nehvaležne. A v primeru Nike Prevc je bilo vendarle nekoliko drugače. Ker je že v otroški in mladinski konkurenci na skakalnicah praviloma odstopala od vrstnic in z redkimi izjemami kot po tekočem traku nizala zmage v vseh starostnih skupinah, je bilo mogoče že pred leti predvideti, da bo izjemno uspešna tudi v absolutni konkurenci.

Čeprav so nekateri pričakovali, da bo še prej zablestela med svetovno elito, je vseeno izjemno hitro dozorela v skakalno šampionko. Za tiste, ki jo spremljajo že od malih nog, je bilo to le vprašanje časa. O tem, da so ji bile smuči položene že v zibelko, je bilo prelitega že ogromno črnila. Tudi v številnih uglednih tujih časopisih. Za nameček je imela v svojih starejših bratih Petru, Cenetu in Domnu, treh vrhunskih športnikih, ki so pustili viden pečat na skakalnicah, odlične vz(g)ornike, po katerih se je lahko zgledovala. Če je od vsakega vzela le malenkost, je imela več kot dovolj za skok na svetovni vrh.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc po pravi drami zaostala le za Norvežanko: Malo me muči, saj ...

Slovenski navijači proslavljajo prvo kolajno na 25. ZOI v Italiji. Uršo Križnar je kot olimpijska prvakinja na srednji skakalnici nasledila Anna Odine Strøm.
Miha Šimnovec 7. 2. 2026 | 17:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Zaradi pritiska je na trenutke tudi malo zbegana, karto bi vrgla na dve tekmici

Nika Prevc je na treningu potrdila vlogo glavne favoritinje za današnjo tekmo smučarskih skakalk na OI. V soju žarometov je bila tudi na slovesnem odprtju.
Miha Šimnovec 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika Prevc po prespani noči nedosegljiva za tekmice

Svetovna prvakinja in rekorderka je bila na drugem treningu smučarskih skakalk pred jutrišnjo tekmo na OI prepričljivo najboljša v dveh serijah.
Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 12:14
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Jurijem Tepešem

Tepeš: Za nas je bilo to zares težko sprejeti

Glavni trener slovenske ženske skakalne vrste o formi Nike Prevc, vrnitvi Nike Vodan, odsotnosti obetavnih mladink, finalu velike nagrade v Klingenthalu ...
Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Niko Prevc

Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

Nika Prevc o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji.
Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 19:37
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Glasba in družba

Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
7. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiNika PrevcPeter PrevcDomen Prevcolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
ZDA

Super bowl: Desnica protestira Bad Bunnyju s Kid Rockom

Nocoj se bosta na finalu ameriške lige NFL pomerila Seattle Seahawks in New England Patriots.
8. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lindsey Vonn

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci.
8. 2. 2026 | 19:49
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Valute in zlato

Dolar, evro, zlato

Srebro se praviloma giblje podobno kot zlato, vendar s precej večjo volatilnostjo.
8. 2. 2026 | 19:38
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

Slovenija v mreži regionalnih informacijskih manipulacij

Tuje vplivne operacije s sistematičnim delovanjem dolgoročno spodkopavajo slovenski informacijski prostor.
Novica Mihajlović 8. 2. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Iran

Nobelovo nagrajenko za mir v Iranu obsodili na novo zaporno kazen

Narges Mohamadi je obsojena še na šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za kazniva dejanja, dve leti pa ne sme zapustiti države.
8. 2. 2026 | 19:06
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Valute in zlato

Dolar, evro, zlato

Srebro se praviloma giblje podobno kot zlato, vendar s precej večjo volatilnostjo.
8. 2. 2026 | 19:38
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

Slovenija v mreži regionalnih informacijskih manipulacij

Tuje vplivne operacije s sistematičnim delovanjem dolgoročno spodkopavajo slovenski informacijski prostor.
Novica Mihajlović 8. 2. 2026 | 19:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Iran

Nobelovo nagrajenko za mir v Iranu obsodili na novo zaporno kazen

Narges Mohamadi je obsojena še na šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za kazniva dejanja, dve leti pa ne sme zapustiti države.
8. 2. 2026 | 19:06
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo