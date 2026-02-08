Z odličnimi družinskimi vz(g)orniki do svetovnega vrha

V športu je največkrat težko karkoli napovedati, sleherne napovedi so – kot je pogosto slišati – sila nehvaležne. A v primeru Nike Prevc je bilo vendarle nekoliko drugače. Ker je že v otroški in mladinski konkurenci na skakalnicah praviloma odstopala od vrstnic in z redkimi izjemami kot po tekočem traku nizala zmage v vseh starostnih skupinah, je bilo mogoče že pred leti predvideti, da bo izjemno uspešna tudi v absolutni konkurenci.

Čeprav so nekateri pričakovali, da bo še prej zablestela med svetovno elito, je vseeno izjemno hitro dozorela v skakalno šampionko. Za tiste, ki jo spremljajo že od malih nog, je bilo to le vprašanje časa. O tem, da so ji bile smuči položene že v zibelko, je bilo prelitega že ogromno črnila. Tudi v številnih uglednih tujih časopisih. Za nameček je imela v svojih starejših bratih Petru, Cenetu in Domnu, treh vrhunskih športnikih, ki so pustili viden pečat na skakalnicah, odlične vz(g)ornike, po katerih se je lahko zgledovala. Če je od vsakega vzela le malenkost, je imela več kot dovolj za skok na svetovni vrh.