Z odlično popotnico na spektakel na Kulmu, ki bo gostil svojevrstno premiero

Moški svetovni pokal v smučarskih skokih se bo ta konec tedna nadaljeval na Kulmu, kjer je že vse nared za prve polete v tem tekmovanju v olimpijski sezoni 2025/26. Zanje pa je – če je mogoče soditi po sredinem državnem prvenstvu v Planici – že dobro nabrušen tudi Anže Lanišek, ki je v blestečem slogu ubranil naziv najboljšega na veliki skakalnici v Sloveniji.

»Veseli me, da sem končno spet malo zadihal. Na zadnjih treningih mi je šlo znova dobro od nog, bil sem zraven, zdaj moram te skoke spraviti še na tekmo,« si je oddahnil 29-letni Domžalčan, potem ko si je s petim naslovom državnega prvaka priskakal odlično popotnico za spektakel na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu ...