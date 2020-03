Z veseljem bi sprejel uvrstitve, ne pa tudi svojega obnašanja (VIDEO)

Lahti ostaja uganka za Petra Prevca

Nemški smučarski skakalec Karl Geiger se je takole včeraj v Lahtiju veselil svoje četrte zmage v sezoni in skupno šeste v svetovnem pokalu. FOTO: Reuters

Vodilni Stefan Kraft ima 118 točk naskoka pred Karlom Geigerjem.

Peter Prevc kot najvišje uvrščeni Slovenec v točkovanju drži 9. mesto.

V petek se bo v Oslu s kvalifikacijami začela norveška turneja Raw Air.

Kraft s 118 točkami naskoka pred Geigerjem

Rezultati včerajšnje tekme v Lahtiju: 1. Geiger (Nem) 266,4 (122.5, 130), 2. Kraft 260,5 (119.5, 126), 3. Hayböck (oba Avs) 259,1 (118, 125), 4. Schmid 254,5 (121.5, 126), 5. Leyhe (oba Nem) 254,3 (116.5, 125), 10. Lanišek 247,9 (119, 124), 15. P. Prevc 239,0 (114, 125), 24. Zajc 227,6 (115, 119), 26. D. Prevc 223,3 (111.5, 116), 27. Jelar 223,1 (114.5, 118), 35. C. Prevc 99,8 (108), 36. Semenič (vsi Slo) 99,4 (109.5).

Skupni vrstni red (25/29): 1. Kraft 1613, 2. Geiger 1495, 3. Kubacki (Pol) 1131, 4. R. Kobajaši (Jap) 1099, 5. Stoch (Pol) 895, 9. P. Prevc 644, 14. Lanišek 511, 16. Zajc 475, 19. D. Prevc 361, 30. C. Prevc 112, 32. Jelar 109, 39. Justin 52, 40. Semenič 49, 49. Tepeš 21, 69. Bartol 2.

Ljubljana – Vodilna smučarska skakalca v seštevku za svetovni pokal,in, sta si pravično razdelila bero točk v Lahtiju. Na petkovi tekmi je avstrijski as zmagal pred Nemcem, včeraj je bila zgodba obratna. Slovenci so za slovo od finskega športnega središča iztržili manj, kot je bilo mogoče pričakovati po odličnih nastopih na ekipni preizkušnji, na kateri so navdušili z drugim mestom.Na veliki napravi Salpausselkä je bil naš najbolje razpoloženi reprezentant znova, ki je po petkovem četrtem mestu, ko je za pičle 0,8 točke zgrešil stopničke, na včarajšnji jubilejni 1000. tekmi za svetovni pokal zaokrožil elitno deseterico. »Tokrat sem odskakal malce slabše, dosegel pa še vedno vrhunsko uvrstitev, ki jo je treba sprejeti z odprtimi rokami. Če bi mi kdo pred vikendom rekel, da mi bo šlo tako dobro od nog, mu ne bi verjel,« je dal 23-letni član SSK Mengeš jasno vedeti, da bi z veseljem sprejel takšne dosežke, če bi mu jih kdo ponudil pred odhodom v Lahti.Ne bi pa sprejel svojega vedenja po moštveni preizkušnji, na kateri je Slovenija (ob Anžetu so bili v ekipi šeter bratain) po pravi srhljivki za vsega 2,3 točke izgubila bitko za zmago z Nemčijo. Še pred zadnjim nastopom so Slovenci za las – za 0,7 točke – vodili pred izbranci nemškega selektorja, AvstrijcaToda nato je Lanišek za čisto malo izgubil neposredni dvoboj z Geigerjem, čeprav je skočil enako daleč (121 m) in pristal skoraj točno na (virtualno) zeleno črto, ki označuje potrebno daljavo za prevzem vodstva. Na stran Nemcev je jeziček na tehtnici nagnila vetrna izravnava, ki je Karlu odvzela le 0,4, Anžetu pa 3,9 točke.Lanišek, ki je bil z 252,7 točke sicer naš drugi najboljši posameznik za Zajcem (258,2) – Peter jih je prispeval 238,7, Cene pa 232,2 –, se je vidno jezil (nase). Potreboval je kar nekaj časa, da se je kolikor toliko sprijaznil z razpletom. Po tekmi se je prvič nasmehnil šele na zmagovalnem odru. »Za svoje obnašanje bi se rad še enkrat opravičil celotni ekipi in vsem fantom,« se je pokesal Domžalčan.Na sobotni novinarski konferenci je v imenu slovenske ekipe spregovoril srednji od bratov Prevc. »Če bi nam kdo pred tekmo rekel, da bomo pristali na drugem mestu, bi bili presrečni. Toda glede na to, kako se je odvijala tekma, smo zdaj malo razočarani. Na koncu koncev smo bili zelo blizu zmagi, za katero smo imeli vse do zadnjega skoka lepo priložnost, da jo tudi dosežemo. A verjamem, da bomo že po prespani noči spet vsi srečni,« je izjavil 23-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je včeraj s 35. mestom – tako kot(36.) – ostal praznih rok.Zajc, ki prav tako ni ponovil svojih izvrstnih sobotnih skokov, ko je bil celo tretji najboljši posameznik za Kraftom in Geigerjem, se je moral sprijazniti s 24. mestom, do prgišča točk sta se dokopala tudi(26.) in(27.). Peter Prevc pa je vso jezo, ki se je v njem nakopičila po slabšem prvem nastopu, pretvoril v finalni skok, s katerim se je z 29. mesta izstrelil na končno petnajsto. A z doseženim ni bil najbolj zadovoljen.»Morda tudi zato ne, ker mi je finalni nastop uspel tako dobro in zatorej vem, kaj sem v prvi seriji pustil tekmecem,« je povedal najstarejši od bratov Prevc in priznal, da ostaja Lahti zanj še vedno velika uganka. Zatem je svoj pogled že usmeril k naslednjemu prizorišču svetovnega pokala – znamenitemu Holmenkollnu, kjer se bo v petek s kvalifikacijami začela norveška turneja Raw Air. »S finalnim skokom v Lahtiju, ki je bil super, sem zadovoljen in s tem dobrim občutkom grem naprej proti Oslu.«