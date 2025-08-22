Z vetrovnega severa v vročo Ljubljano

V nadaljevanju preberite:

Dogodki si v teh dneh na pisanem športnem koledarju sledijo v nogometu, košarki, kolesarstvu, odbojki in še kje. Hokejisti pa odštevajo do bližnjega začetka sezone. Prva tekma bo v Ljubljani v petek, ko se bo Olimpija za trening pomerila z Rodmanovim Zell am Seejem, razširjeno avstrijsko prvenstvo pa se bo z omenjenim slovenskim klubom začelo 12. septembra. Cilji ljubljanskih zmajev so visoki, tem primerno so se tudi vidno okrepili. Zeleni dres bo tako nosil tudi danski reprezentant Nicolai Meyer. Za 32-letnim napadalcem je zelo pisana pot. Kakšni so njegovi prvi vtisi o Olimpijinem moštvu ter bivanju v slovenski metropoli?. Kako bi jo primerjal z Dunajem, kjer je nekoč igral, ter z domačim Frederikshavnom na danskem severu? Kje je preživel počitnice? Kaj se mu je posebej zapisalo v spomin, ko je s Salzburgom gostoval v Tivoliju? Kako vneto spremlja druge športne panoge, za katero nogometno moštvo stiska pesti?