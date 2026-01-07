Za Domna ni počitka, Timi se vrača

Vtisi po izjemnem dosežku Domna Prevca, ki je kot tretji Slovenec doslej, ob Primožu Peterki in Petru Prevcu, osvojil naslov skupnega zmagovalca novoletne turneje, se še niso niti dobro polegli, že je pred njim kot tudi štirimi reprezentančnimi kolegi novi tekmovalni izziv.

Konec tedna namreč že prinaša nadaljevanje sezone v svetovnem pokalu, na vrsti so Zakopane, tradicionalna poljska postaja sezone. K moštvu se vrača na novoletni turneji diskvalificirani Timi Zajc, ob njem kot tudi velikem šampionu D. Prevcu bodo slovenske barve ob severnem vznožju Tater branili še Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

V soboto bo na poljskem jugu super ekipna preizkušnja, torej v dvojicah, dan pozneje pa še posamična.