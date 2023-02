Za Evo ni več preplaha, ob Dravi odšteva do Planice

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nordijska reprezentanca že nestrpno odšteva do svetovnega prvenstva, ki bo v Planici od 22. februarja do 5. marca. Tako je tudi med tekači, ki so zbrani v Dobbiacu7Toblachu na Južnem Tirolskem, zadnji postaji pred omenjenim prvenstvom. Kako je z Evo Urevc po virozi? V kakšnem spominu Ola Vigen Hattestad, Norvežan v vlogi glavnega trenerja slovenske izbrane vrste, ohranja Dobbiaco in kakšne so njegove izkušnje na domačem SP? Kako je z rekreativci na Južnem Tirolskem?