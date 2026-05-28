V lovu na desetinke so predstavili dve novosti

Slovenski skakalci desetletja sodijo v ožji svetovni vrh. Temu sledi tudi tehnološki razvoj in prav danes so v Kranju predstavili novosti, ki bosta zaživeli še v fazi priprav na novo sezono, obe pa sta namenjeni naletni fazi oz. počepu in odskoku.

Prva je nastavljiva manjša notranja naprava, ki bo preko senzorjev merila obremenitve v različnih radiusih naleta. Analiza videoposnetka in računalniško pridobljenih dinamičnih parametrov – sila pritiska v podlagi, hitrost, pospešek, ... – pa bo namenjena izboljšanju skoka oz. iskanju optimalne drže skakalca. »Trenerji bodo malo bolj trpeli, saj bo moral nekdo tekmovalca ujeti, a z analizo bomo skušali naštudirati skok in to prenesti na tekme,« pravi vodja panoge smučarskih skokov na Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik.

Za drugo novost je poskrbel dolgoletni trener v kranjskem panožnem centru in reprezentanci Jani Grilc. Skakalci bodo dobili 50-metrsko naletno smučino z iztekom, torej brez odrivne mize in naleta, kjer bodo vadili naletno fazo, pa tudi različno višino startne rampe, ki je na različnih skakalnicah različno visoka.

V iskanju desetink

Po višini odstopata denimo Lillehammer in Beljak, kjer imajo številni smuči ob uvodu v skok v zraku in to bo možno zdaj natrenirati tudi doma. Računalniško podprta naprava, pa bo tudi tukaj iskala optimalno držo, da bi skakalci pridobili kakšno dodatno desetinko pri naletni hitrosti.

»Gre za specialno gibalno pripravo, tudi v tem primeru podprto z računalniško tehnologijo. Tovrstne naprave imajo številne ekipe, naša prednost pa bo sodobna računalniška podpora. Glede na izmerjene hitrosti smo Slovenci precej v povprečju in s temi novostmi iščemo kakšno dodatno desetinko,« še pravi Pogorelčnik in vztraja, da bo nalet namenjen izključno slovenskim skakalcem.

Dolgoletni trener Jani Grilc je poskrbel za 50-metrsko naletno smučino z iztekom. FOTO: Dejan Javornik

Ta vidi novosti tudi širše. »Lahko bomo naše primerjali tekmovalce iz svetovnega vrha s tistimi, ki v vrhu še niso, in tukaj dobimo tudi smernice dela za širšo ekipo. Radi bi poenotili delo v reprezentancah A, B in mladinski, saj na bi na tem področju lahko dobili številne pomembne podatke.«

In letos so skakalci dobili še pomemben vetrovnik v Žirovnici, ki naj bi jim v primerjavi s tujo konkurenci dal novo prednost v sestavi mozaika prihodnjih uspehov.