FOTO:Za Jakova Faka ni dvomov: domača tekma vedno posebna

Pokljuka

Slovenci proč od vrveža

Jakov Fak bo kot vedno v zadnjem desetletju udarni adut slovenske reprezentance. FOTO: Matej Družnik/Delo

Pri slovenski reprezentanci so se razveselili vrnitve Urške Poje. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Kar nenavaden je prihod v teh dneh na pokljuško biatlonsko predstavo, ko je novo leto že krepko zakorakalo v drugo januarsko polovico. Največkrat se je tu karavana svetovnega pokala ustavila v decembrskih dneh, takrat celo ob debelejši snežni odeji od sedanje. Toda dolgoletne izkušnje prirediteljev niso zmedle, štadion je nared za novo poglavje, tukaj zadnje pred spektakularnim svetovnim prvenstvom, od 9. do 21. februarja v prihodnjem letu.Toda pred Pokljuko 2021 bo še letošnji šampionat, začel se bo čez tri tedne v Anterselvi na italijanskem severu, cilj slovenskega tabora za osrednje tekmovanje sezone je jasen: napad na vsaj eno kolajno. In vzpenjajočo se tekmovalno pripravljenost, delno vidno že na zadnjih dveh nemških postajah v Oberhofu in Ruhpoldingu, siin drugi želijo potrditi v tem tednu na domačem prizorišču. »Vedno so nastopi na Pokljuki za nas prav posebni. Potrudimo se razveseliti tako občinstvo kot vse tiste, ki pripravljajo to tekmo,« je poudaril vodilni adut domače reprezentance. Svoji najvidnejši uvrstitvi dosedanjega dela sezone, 4. mesto iz zasledovanja v Hochfilznu in 5. iz skupinskega štarta v Oberhofu, bi tukaj rad izboljšal, a konkurenca seveda na zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom ne bo stala križem rok. In če bi ocenjevali po zadnjih januarskih predstavah, prihaja na Pokljuko v vlogi favorita francoski as, precej vprašanj pa se zastavlja okrog vrnitve h karavani vodilnega norveškega biatlonca in obenem lastnika kristalnega globusa za skupno zmagoslavje v prejšnji sezoni. Skandinavca včeraj še ni bilo na gorenjski planoti, viri iz njegove domovine so nam napovedali njegov prihod v današnjih zgodnjepopoldanskih urah na salzburško letališče in nato seveda hitro selitev na Pokljuko.Slednja je včeraj že dodobra oživela, v sončnih žarkih in suhem hladnem vremenu je ponujala svojo lepo podobo, res pa je, da vsi tisti, ki imajo radi pravo zimo, pogrešajo več snežink. »In še dobro, da jih je nekaj padlo vsaj ob koncu tedna, drugače bi bilo vse z izjemo proge povsem zeleno,« smo slišali včeraj na recepciji štadionskega hotela Center, pogosto baze slovenskih reprezentantov v pripravljalnih dneh. Nekoč so tu bivali tudi med tekmo, a zdaj so se drugo leto zapored izognili vrvežu prav na prizorišču in se premaknili v tišino pokljuškega gozda v tri kilometre oddaljeni hotel Jelka. Večina reprezentanc kot tudi tujih gostov je na Bledu, pisano je tudi pri sosedih slovenskega prebivališča, v hotelu Šport, kjer je mogoče srečati znane obraze tekmovalcev. Prav tu naj bi se danes zvečer nastanil tudi Bø ter se tako pridružil sotekmovalcem vodilne biatlonske velesile – Norveške.Med domačimi gledalci bo seveda pod posebnim drobnogledom Fak, toda pozornost pripada tudi drugim članom izbrane vrste. Predvsem predvidoma vodilni slovenski biatlonki nove dobe, ki pa so ji zdravstvene težave uničile dosedanje načrte sezone. Izpustila je vseh pet postaj, premiero bo vendarle dočakala zdaj na Pokljuki. »Vedno znova se me je lotevala utrujenost, nato so zato sledile psihične težave, zato me dolgo ni bilo med tekmovalno karavano,« je povedala na sklepni novinarski konferenci pred začetkom Pokljuke 2020, o pričakovanjih na domačem prizorišču pa še dejala: »Skrivnosti streljanja ne pozabiš kar tako, s tekom je drugače. Za menoj je komaj dober mesec vadbe za vrhunsko raven, v teh dneh bom videla, kaj to pomeni.« Tekme se veseli tudi Lea Einfalt, ki kot nekdanja tekačica v svoji drugi biatlonski sezoni prav na domačem prizorišču sanja o prvih točkah, več kot doslej v sezoni si želibi rad nadgradil zadnje točke iz Ruhpoldinga.Sicer pa sleherni od udeležencev v pokljuškem soncu razmišlja o svojih željah. Še posebej člani slovenske reprezentance. In zato je Pokljuka za njih vedno posebna. Tudi zdaj, ko gre za generalko svetovnega prvenstva 2021, drugega doslej v biatlonu na slovenskem snegu.