Za kazen je moral skakati kakor žaba, vzdevek mu je sčasoma prirasel k srcu

Anže Lanišek je že v otroštvu veljal za neustrašnega in silno nadarjenega smučarskega skakalca, toda nemalokrat je želel prehitevati dogodke in iti z glavo skozi zid, kar se ti v tem športu prefinjenih občutkov hitro maščuje. Zaradi tega je potreboval kar nekaj časa, da se je dokončno uveljavil v svetovnem vrhu in dozorel za največje dosežke.

Mladinski olimpijski prvak iz Innsbrucka oziroma Seefelda 2012 je ognjeni krst med elito pri 17 letih prestal konec marca 2014 v Planici, osem mesecev pozneje pa se je z 21. mestom v Klingenthalu veselil svojih prvih točk v svetovnem pokalu. Na oder za najboljše skakalce se je z drugim mestom prvikrat zavihtel konec novembra 2019 v Visli, dve leti pozneje pa je v Ruki – kjer se bodo orli med seboj na tekmah pomerili danes (15.05) in jutri (14.50) – prvič okusil tudi slast zmage.