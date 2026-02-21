  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Za konec na najbolj vročem prizorišču olimpijskih iger novo francosko slavje

Francozinja Oceane Michelon je nova biatlonska olimpijska prvakinja v skupinskem startu. Na izenačeni tekmi smo videli srdit boj za kolajne.
Ocena Michelon naj bi bila sprva rezerva francoske reprezentance, a je na koncu postala ena glavnih junakinj. FOTO: Odd Andersen/AFP
Galerija
Ocena Michelon naj bi bila sprva rezerva francoske reprezentance, a je na koncu postala ena glavnih junakinj. FOTO: Odd Andersen/AFP
Matic Rupnik
21. 2. 2026 | 15:25
21. 2. 2026 | 15:26
2:36
A+A-

Francoska biatlonka Oceane Michelon je nova olimpijska prvakinja v skupinskem startu. Na izjemno napeti tekmi, ki jo je zaznamovalo močno sneženje, je premagala rojakinjo Julio Simon, tretja pa je bila na veliko veselje čeških navijačev Tereza Vobornikova. 

image_alt
Slovenska biatlonska zgodba v tekmovalni krizi

Tekma je bila izjemno napeta, še pred zadnjim streljanjem je bilo v boju za kolajne okrog deset tekmovalk. Lou Jeanmonnot, najboljša tekmovalka na minulih igrah pod petimi krogi, je naredila preveč napak in je tako končala izven prve deseterice. Tudi Švedinje, do zadnjega streljanja sta bili spredaj Anna Magnusson in Elvira Øberg, so vnovič razočarale in ostale brez odličja. 

Zadaj so bile tudi Nemke, Franzicka Preuss je danes kariero uradno končala z 28. mestom. Zadnji nastop na olimpijskih igrah je na petem mestu končala domačinka Dorothea Wierer, ki je za le nekaj sekund ostala brez odličja. 

Lena Repinc iz tekme v tekmo napreduje. FOTO: Matej Družnik/Delo
Lena Repinc iz tekme v tekmo napreduje. FOTO: Matej Družnik/Delo

Slovenk tokrat ni bilo na štartu. Polona Klemenčič je za las zgrešila uvrstitev med najboljših trideset, bila je druga rezerva, z enim zgrešenim strelom manj pa bi lahko tudi danes zanjo stiskali pesti. Tudi Lena Repinc je na tekmah na OI nastopila zelo solidno, a je na 15-kilometrski tekmi izgubila preveč točk, da bi lahko upala na uvstitev. 

Naše tekmovalke, sploh Repinčeva, Polona in Živa Klemenčič, Manca Caserman in Ela Sever so zelo obetavne in bi lahko v naslednjih štirih letih pred OI v francoskih Alpah še močno napredovale. Tekaško so iz sezone v sezono boljše, nekoliko je potrebno izboljšati le še streljanje. Karavana svetovnega pokala se sedaj seli na sever, v začetku marca so na sporedu tekme v Kontiolahtiju, kjer je Jakov Fak leta 2015 postal svetovni prvak v skupinskem startu. 

Prizorišče v Anterselvi se je sicer izkazalo kot odlično, vsako tekmo si je ogledalo met petnajst in dvajset tisoč gledalcev. Ti so poskrbeli za izjemno vzdušje ter biatlon širšemu svetu predstavili kot zelo zanimiv šport. 

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Danes na olimpijskih igrah (21. februar): Klaebo na najdaljši tekmi po zlato

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša še zadnje nastope biatlonk in smučarskih tekačev
21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Slovenska biatlonska zgodba v tekmovalni krizi

Organizacijsko je naša dežela na biatlonskem zemljevidu vidno podčrtana, na olimpijskih igrah pa ciljev še zdaleč ni uresničila.
Siniša Uroševič 21. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Italijanski zvezdnik zaradi težav z dihanjem brez boja za kolajne

Tommaso Giacomel je bil na biatlonski tekmi s skupinskim startom na dobri poti do svoje druge olimpijske kolajne, a je zaradi zdravstvenih težav odstopil.
Matic Rupnik 20. 2. 2026 | 18:34
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Cortina d'Ampezzo

Brez obiskov prestižnih trgovin ne gre

Po 70 letih se je olimpijski duh vrnil v kraj, ki navdušuje s prestižom, tradicijo in kulinariko.
Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 16:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

biatlonolimpijske igreMilano CortinaPolona KlemenčičOcena Michelon

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Črna kronika
Sodba

Slovenec je z bomboni, ki so vsebovali veliko THC-ja, zastrupil več kupcev

Poslovnežu Matjažu Mikuletiču so zaradi prodaje sladkarij prisodili 20 mesecev zapora.
Moni Černe 21. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Pred zadnjo etapo

Pogačarjev naslednik le še korak od zmage v Emiratih

Pred kolesarji na dirki po ZAE je le še zadnja, šprinterska etapa. Na zahtevnem Džabel Hafitu se je zmage razveselil Isaac del Toro, Remco Evenepoel zadaj.
Matic Rupnik 21. 2. 2026 | 15:51
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Za konec na najbolj vročem prizorišču olimpijskih iger novo francosko slavje

Francozinja Oceane Michelon je nova biatlonska olimpijska prvakinja v skupinskem startu. Na izenačeni tekmi smo videli srdit boj za kolajne.
Matic Rupnik 21. 2. 2026 | 15:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina

V podporo hokejistom se bo v Kanadi alkohol točil že ob šestih zjutraj

Jutri je na sporedu dolgo pričakovan finale hokejskega turnirja na OI v Milanu, v katerem se bosta srečali ZDA in Kanada. Tam se že veselijo navijanja.
21. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instašport

Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

Minuli teden v športnem svetu je zaznamovala vrnitev lige prvakov, olimpijske igre so še vedno v ospredju, prav tako tudi Luka Dončić.
21. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Za konec na najbolj vročem prizorišču olimpijskih iger novo francosko slavje

Francozinja Oceane Michelon je nova biatlonska olimpijska prvakinja v skupinskem startu. Na izenačeni tekmi smo videli srdit boj za kolajne.
Matic Rupnik 21. 2. 2026 | 15:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina

V podporo hokejistom se bo v Kanadi alkohol točil že ob šestih zjutraj

Jutri je na sporedu dolgo pričakovan finale hokejskega turnirja na OI v Milanu, v katerem se bosta srečali ZDA in Kanada. Tam se že veselijo navijanja.
21. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instašport

Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

Minuli teden v športnem svetu je zaznamovala vrnitev lige prvakov, olimpijske igre so še vedno v ospredju, prav tako tudi Luka Dončić.
21. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo