Za konec na najbolj vročem prizorišču olimpijskih iger novo francosko slavje

Francoska biatlonka Oceane Michelon je nova olimpijska prvakinja v skupinskem startu. Na izjemno napeti tekmi, ki jo je zaznamovalo močno sneženje, je premagala rojakinjo Julio Simon, tretja pa je bila na veliko veselje čeških navijačev Tereza Vobornikova.

Tekma je bila izjemno napeta, še pred zadnjim streljanjem je bilo v boju za kolajne okrog deset tekmovalk. Lou Jeanmonnot, najboljša tekmovalka na minulih igrah pod petimi krogi, je naredila preveč napak in je tako končala izven prve deseterice. Tudi Švedinje, do zadnjega streljanja sta bili spredaj Anna Magnusson in Elvira Øberg, so vnovič razočarale in ostale brez odličja.

Zadaj so bile tudi Nemke, Franzicka Preuss je danes kariero uradno končala z 28. mestom. Zadnji nastop na olimpijskih igrah je na petem mestu končala domačinka Dorothea Wierer, ki je za le nekaj sekund ostala brez odličja.

Lena Repinc iz tekme v tekmo napreduje. FOTO: Matej Družnik/Delo

Slovenk tokrat ni bilo na štartu. Polona Klemenčič je za las zgrešila uvrstitev med najboljših trideset, bila je druga rezerva, z enim zgrešenim strelom manj pa bi lahko tudi danes zanjo stiskali pesti. Tudi Lena Repinc je na tekmah na OI nastopila zelo solidno, a je na 15-kilometrski tekmi izgubila preveč točk, da bi lahko upala na uvstitev.

Naše tekmovalke, sploh Repinčeva, Polona in Živa Klemenčič, Manca Caserman in Ela Sever so zelo obetavne in bi lahko v naslednjih štirih letih pred OI v francoskih Alpah še močno napredovale. Tekaško so iz sezone v sezono boljše, nekoliko je potrebno izboljšati le še streljanje. Karavana svetovnega pokala se sedaj seli na sever, v začetku marca so na sporedu tekme v Kontiolahtiju, kjer je Jakov Fak leta 2015 postal svetovni prvak v skupinskem startu.

Prizorišče v Anterselvi se je sicer izkazalo kot odlično, vsako tekmo si je ogledalo met petnajst in dvajset tisoč gledalcev. Ti so poskrbeli za izjemno vzdušje ter biatlon širšemu svetu predstavili kot zelo zanimiv šport.