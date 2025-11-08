Za konec poraz in disciplinska kazen za Drozga

Slovenska hokejska reprezentanca je turnir skupine C evropskega pokala narodov na Poljskem sklenila s porazom. V zadnji tekmi je morala z 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) priznati premoč izbrani vrsti Italije.

Naši hokejisti so tako prvo reprezentančno akcijo po majskem obstanku med svetovno elito v Sosnowiecu pri Katovicah končali z dvema zmagama in porazom. Po uvodni zmagi nad Britanci (5:1) so v drugem krogu po podaljšku premagali še gostitelje Poljake (3:2), tokrat pa ostali praznih rok.

Slovenski selektor Edo Terglav je – kot običajno v jesenskih terminih – priložnost ponudil predvsem mlajšim igralcem in tistim, ki niso redno člani izbrane vrste. Ob koncu prve tretjine so se znašli v zaostanku, ko so Italijani prvič premagali vratarja Luko Kolina. Italijani, ki bodo spomladi naslednje leto tudi igrali v elitni konkurenci, še pred tem pa kot gostitelji tudi na domačih olimpijskih igrah, so povečali prednost pred polovico tekme.

A so Slovenci nato še do drugega odmora odgovorili z dvema zadetkoma za izenačenje. Za prvega je poskrbel Jaka Sodja v 33. minuti, za drugega pa Jaša Jenko v 38. minuti. V zadnjo tretjino sta tako ekipi krenili z neodločenim rezultatom, so pa nato tekmeci znova prišli do prednosti po izključitvi Jana Drozga, ki je v 44. minuti dobil disciplinsko kazen igre.

V 46. minuti so namreč Italijani izkoristili igralca več na ledu in zadeli za 3:2, kar je bil tudi končni izid tekme. Terglav je v končnici še tvegal in poldrugo minuto pred koncem potegnil Kolina na klop, a spremembe rezultata ni bilo več.

Slovenija – Italija 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) Dvorana ZPS Sosnowiec, gledalcev 150, sodniki: Baca, Kosidlo (glavna), Kot, Sztwiertnia. Strelci: 0:1 – Bradley (Saracino, Zanatta, 18.), 0:2 – Purdeller (Di Tomaso, 28.), 1:2 – Sodja (Bukovec, 33.), 2:2 – Jenko (Bohinc, 38.), 2:3 – Segafredo (Di Tomaso, Zanetti, 46.). Kazenske minute: Italija 4, Slovenija 11 + disciplnska kazen igre (Drozg).

Evropski pokal narodov je nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem med klubskimi premori v platformo za medsebojno merjenje moči reprezentanc z večjim tekmovalnim značajem. Osemnajst reprezentanc po celotni Evropi tekmuje v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami. V tekmovanju v začetnem delu poleg ekip na Poljskem sodelujejo še Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Romunija, Slovaška, Španija in Ukrajina.