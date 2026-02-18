Za konec velika zgodba sijajne Američanke

Solze, smeh in jeza. Različna čustva so se prepletala v izjemnem sončnem dnevu na znameniti Tofani nad Cortino d'Ampezzo. Tu so nekoč blestele Slovenke, zdaj so te zelo daleč od najboljših. Na vrhu teh pa je najboljša alpska smučarka po številu zmag za svetovni pokal Mikaela Shiffrin, velika junakinja lepe slalomske tekme deklet, zadnje v sporedu alpskega smučanja na teh olimpijskih igrah.

Če bi se ozirali k stavnicam pred igrami, bi med tekmovalkami na belih strminah vloga prepričljive favoritinje za zlato olimpijsko kolajno v slalomu pripadla prav omenjeni Američanki. V tej zimi je bila z izjemo tekme pri nas, ob začetku leta v Kranjski Gori, vselej zmagovalka v tej disciplini. Le takrat jo je na podkorenski progi ugnala Švicarka Camilie Rast.