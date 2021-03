Za konec Vid Vrhovnik in Gašper Brecl deseta

Nordijski kombinatorci so svetovno prvenstvo v Oberstdorfu končali z ekipnim sprintom, ki sta ga zanesljivo dobila Avstrijca Johannes Lamparter in Lukas Greiderer. Slovenska predstavnika Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta končala na desetem mestu.



Na ekipnem sprintu, zadnji tekmi za kombinatorce na nordijskem SP v Nemčiji, je sodelovalo 14 ekip. Slovenske barve sta zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl. Vrhovnik je skočil 116,5 metra, Brecl pa 108 metrov, to pa je bilo dovolj za sedmo mesto z dvema minutama in 59 sekundami zaostanka za vodilnima Japoncema, Akitom Watabejem in Rjotom Jamamotom, ki sta skočila po 136 metrov.

Druga sta bila z zaostankom le dveh sekund Lamparter in Greiderer (140,5 in 133 metrov), tretja pa Norvežana Espen Andersen in Jarl Magnus Riiber s 34 sekundami zaostanka, skočila sta 133,5 in 130,5 metra.



Na 2 x 7,5 km dolgi tekaški preizkušnji sta morala člana vsake ekipe narediti po pet krogov v dolžini 1,5 kilometra. Po sedmem začetnem izhodišču je Vrhovnik prvič Breclu tudi predal na tem mestu, tam je bila Slovenija do devetega kilometra, ko je Brecl predal na osmem mestu. Vrhovnik je nato še držal osmo mesto, a vodilna Avstrijca sta se nevarno bližala. Slovenca sta po predaji na 10,5 km ujela in tekma se je tako za Vrhovnika in Brecla končala, končna uvrstitev je bila deseto mesto.



»Zadnja tekma prvenstva je mimo. Moram reči, da je bila to z moje strani najboljša predstava na tem prvenstvu. Nekako sem naredil optimalen skok, ki pa je daleč od tega, kar smo si želeli. Na teku pa sem se počutil zelo v redu. Z moje strani sem z oddelanim zadovoljen,« je po končanem SP dejal Vrhovnik.



»Moje prvo svetovno prvenstvo je za mano. S tekmami sem zelo zadovoljen, razen zadnja, ki ni šla najbolj po načrtih, a nič za to. Mislim, da sem se veliko naučil in veliko odnesel od prvenstva. Predvsem pa sem dobil motivacijo za naslednji dve leti do Planice,« pa je nastope ocenil Brecl.



Naslov sta zanesljivo osvojila Avstrijca, ki sta ujela kar pet reprezentanc in na koncu za 39,6 sekunde ugnala Norvežana, bron sta si v zaključku pritekla domačina Eric Frenzl in Fabian Riessle, slednji je v zadnjih metrih strl Japonca Jamamota.

