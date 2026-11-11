Za nevtralne Ruse na Poljskem rdeča luč

Poljska ne bo izdala vstopnih viz ruskim skakalcem za tekme svetovnega pokala, četudi bodo ti dobili dovoljenje Mednarodne smučarske zveze za nastopanje kot nevtralni športniki, je sporočilo poljsko zunanje ministrstvo, poročajo svetovne agencije, med njimi Reuters.

Ministrstvo je sporočilo, da poljska zakonodaja prepoveduje vstop ruskim državljanom na Poljsko in da športniki pri tem niso izjema. Poljska bo v novi sezoni gostila dve tekmi svetovnega pokala. V Wisli decembra bodo tekmovali fantje in dekleta, v Zakopanih sredi januarja pa bodo nastopili zgolj moški. Fis je ruskim in beloruskim športnikom v novi sezoni podelil status nevtralnih športnikov, vendar Fis ne more vplivati na odločitve posameznih držav, je zapisal Reuters.

Na seznamu Fis za novo sezono sta dva ruska skakalca, Danil Sadrejev in Jevgenij Klimov. Športniki iz Rusije in Belorusije so pod mednarodnimi sankcijami, odkar je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino. Fis je poleti začasno ukinil sankcije proti Olimpijskemu komiteju Rusije in teoretično ruskim in beloruskim prižgal zeleno luč za nastope v zimskih športih. Prejšnji mesece je švedski minister za migracije Johan Forssell dejal, da bo vlada preučila možnosti, ali lahko ruskim in beloruskim športnikom zavrne izdajo vstopnih listin. Švedska bo namreč februarja in marca gostiteljica svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju.