Za Olimpijo tokrat usodna druga tretjina

Hokejisti Olimpije so v 18. kolu ICEHL doživeli poraz. V gosteh so morali s 3:5 (2:1, 0:3, 1:1) priznati premoč igralcem Pustertala.

Zmaji so po vrnitvi na led po reprezentančnem premoru vpisali peti poraz v tej sezoni. Usoden je bil vodilni Pustertal, ki je razliko naredil v drugi tretjini, ki jo je dobil s 3:0. Ljubljančani so ostali na drugem mestu, a imajo zdaj za Italijani štiri točke zaostanka.

Zeleno-beli so dvoboj začeli zaspano in se že sredi tretje minute znašli v zaostanku, ko je bil natančen Daniel Glira. Gostje so želeni ritem ujeli v drugem delu prve tretjine, ko je na sceno zadrsal najbolj učinkoviti igralec lige Nicolai Meyer. Najprej je v 14. minuti izenačil, slabo minuto pred koncem prve tretjine pa je prispeval še podajo ob golu TJ Brennana s hokejistom več na ledu.

Dve podaji Tičarja

Druga tretjina je bila povsem v znamenju domačih. Za Pustertal je namreč v 26. minuti po podaji Roka Tičarja izenačil branilec Greg Di Tomaso, v zadnjih slabih štirih minutah pa so zmaji klonili še dvakrat. Najprej so Italijani ob drugi Olimpijini dvominutni kazni zadeli prek Alexandra Ierulla, znova je bil med podajalci Tičar, nato pa je Luko Kolina 75 sekund pred koncem druge tretjine ugnal še Austin Rueschhoff.

Varovanci trenerja Bena Cooperja so že večkrat v sezoni nadomestili zaostanek v zadnji tretjini, tudi v Brunicu je bil začetek obetaven, saj je na 3:4 v 45. minuti znižal Nik Simšič.

A to je bilo tudi vse, kar so v zadnji tretjini ponudili gosti. Že nasploh so v drugi in zadnji tretjini proti vratom Edwarda Pasqualeja skupaj sprožili le osem strelov, skupno na tekmi pa 20. Italijani so za nameček ob koncu še povišali prednost, ko je za končnih 5:3 zadel Nicholas Saracino.

Pustertal – Olimpija 5:3 (1:2, 3:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 3024, sodniki: Nikolic, Ofner (glavna), Fleischmann, Martin. Strelci: 1:0 – Glira (Blum, Purdeller, 3.), 1:1 – Meyer (14.), 1:2 – Brennan (Quince, Meyer, 20.), 2:2 – Di Tomaso (Tičar, Lipon, 26.), 3:2 – Ierullo (Lipon, Tičar, 37.), 4:2 – Rueschhoff (39.), 4:3 – Simšič (Quince, 45.), 5:3 – Saracino (Bowlby, 57.). Kazenske minute: Pustertal 6, Olimpija Ljubljana 8.

Ljubljančani bodo naslednjo tekmo odigrali v petek doma proti Bolzanu, ki je na lestvici četrti, potem ko je moral danes po kazenskih strelih priznati premoč Fehervarju.