Za orjaka bi zadostoval sod in ne steklenička piva

Nekdanji zvezdnik v ameriškem nogometu Jason Kelce je nehote razkril manjšo pomanjkljivost zimskih olimpijskih iger. Prvaka NFL s Philadelphia Eagles in ljubitelja piva, ki skupaj z ženo Kylie v Milanu navija za ameriško žensko hokejsko reprezentanco in še posebej v Clevelandu rojeno Lailo Edwards, so fotografi na eni od tekem ujeli z majhno steklenico hmeljevega napitka Corona v roki. Steklenička v dlani 191 centimetrov visokega in 135 kilogramov težkega orjaka izgleda še manjša, vendar pa je to edino pivo, ki je na voljo na olimpijskih hokejskih obračunih. Enemu od navijačev se je Kelce prav zasmilil.

»Nujno morajo začeti prodajati večje steklenice piva na olimpijskih igrah. Za dobro Jasona Kelceja,« je ameriška izdaja časnika Mirror povzela navijačev zapis z družbenih omrežij.