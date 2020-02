Za Slovakinjo morda že konec sezone

Ljubljana

Petra Vlhova je bila v boju za Zlato lisico najboljša. FOTO: Matej Družnik/Delo

Za Petro Vlhovo je po poškodbi vprašljivo, če bo lahko nadaljevala sezono.FOTO: Matej Družnik/Delo

- Dober teden je naokrog, odkar jenasmejana zapustila Kranjsko Goro, saj je osvojila letošnjo lovoriko Zlate lisice. Toda ob zadnjem koncu tedna je bila odlična smučarka zelo slabe volje: v Crans Montani jo je odnesla s poškodovanim hrustancem kolena, nastopila je za konec s protibolečinskimi tabletami, slalomske preizkušnje v alpski kombinaciji ni končala, nato pa je temeljit zdravniški pregled razkril, da ji zdaj sledi vsaj 14 dni počitka."Razmišljal sem o tem, ali naj jo sploh prijavim za nedeljsko tekmo, na koncu je le štartala, a zdaj se moramo sprijazniti s počitkom in z okrevanjem," je napovedal njen treneObstaja tudi črni scenarij, po katerem bo najboljša slovaška športnica predčasno sklenila sezono in se tako poslovila od boja za veliki kristalni globus. Zanj se bori skupaj z Italijankoe in Američankoki pa je po tragični očetovi smrti nekaj zadnjih tekem izpustila.