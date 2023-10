Za Žana Kranjca bi bil mali kristalni globus kar krona lepe kariere

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati je nova smučarska sezone, čez dober teden bodo junaki belih strmin že na prizporišču prve tekme v sezoni na avstrijskem zahodu. Kakšno je stanje pri slovenski reprezentanci, kako gleda na svoj štart po sezoni odsotnosti Andreja Slokar, kaj pravi o primerjavi med slalomom in veleslalomom Ana Bucik? Kakšne so sanje našega vodlnega smučarja Žana Kranjca in kakšna izziva sta pred Štefanom Hadalinom ter Rokom Ažnohom? V Söldnu pa ne bo Mete Hrovat ...