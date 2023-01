»Žaba« je odvrgel jajca in skočil na vrh

V nadaljevanju preberite:

Smučarski skoki imajo v Sloveniji že zaradi Planice, ki velja za meko poletov, bogato tradicijo. Kljub številnim rodovom nadarjenih skakalcev so se do včeraj le trije naši zavihteli na zmagovalni oder v skupni razvrstitvi turneje, že 71 let prvem vrhuncu sleherne zime v tem športu.

Anže Lanišek je postavil piko na i v Bischofshofnu, na skakalnici, na kateri je januarja 2012, nekaj dni po osvojitvi naslova mladinskega olimpijskega prvaka, poletel v zgodovino kot najmlajši zmagovalec tekme za celinski pokal.

Več v članku.