Začudena Ester Ledecka do prvenca, prva ji je čestitala Ilka Štuhec

Ilka Štuhec je zahtevno tekmo končala s previdnim nastopom na 17. mestu. FOTO: Usa Today Sports

Kanadski prireditelji premiernega ženskega smuka sezone za svetovni pokal so imeli danes veliko dela. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer (sneženje in novozapadli sneg na progi) so tekmo v Lake Louise premaknili za eno uro. Zdelo se je, da jo bodo odpovedali, a so jo na koncu vendarle spravili pod streho. Čakanje ni zmotilo tekmovalk, ohranile so 100-odstotno osredotočenost.Rezultate si lahko ogledate tukaj Premierno zmago v karieri je slavila, lastnica zlatih olimpijskih kolajn v superveleslalomu in deskanju na snegu. Do te tekme je bila njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu 7. mesto. Svojemu uspehu (1:31,87) se ob prihodu v cilj kar ni mogla načuditi, prva pa ji je v objem padla, s katero sodelujeta v zadnjih sezonah.Mariborčanka, ki se je vračala po februarski poškodbi kolena, je nastopila previdno in bolj zadržano, kar ji je prineslo 17. mesto. Za Čehinjo je zaostala za 1,85 sekunde. Druga je bila Švicarka(+0,35), smuči ji pripravlja slovenski serviser, ki je bil serviserna začetku njene samostojne poti, tretje mesto pa si je prismučala Avstrijka(0,45).Jutri bo na sporedu še en smuk (ob 20.30), v nedeljo pa superveleslalom (ob 19. uri).