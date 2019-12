Zadišalo je po vrhunski uvrstivi

Ljubljana - Ljubljana – Slovenske biatlonke Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec in Tais Vozelj so zelo solidno opravile s štafetno preizkušnjo za svetovni pokal na 4 x 6 km v avstrijskem Hochfilznu. Resda so osvojile le 17. mesto, a so bile med tekmo celo že na sedmem mestu. Zmagovalke so bile Norvežanke v postavi Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff in .



Svetovne prvakinje Norvežanke so si zmago pritekle in pristreljale šele v zadnjem krogu v neposrednem dvoboju z Rusinjami, ki je na koncu zaostala 8,2 sekunde. Tretje so bile Švicarke, ki so v zadnjem krogu dobile boj z Američankami, Ukrajinkami, Kanadčankami, Čehinjami in Francozinjami za najnižjo stopničko zmagovalnega odra.



Slovenke na prvi tekmi niso videle cilja, saj so jih tekmice prehitele za krog. Tokrat so bile glede na prvo tekmo celo na pragu presenečenja. Polona Klemenčič je bila z dvema popravkoma na strelišču po dveh streljanjih na 9. mestu in predala kot 10. Lea Einfalt pa si je na stadionu privoščila le eno popravo, Slovenija je do takrat opravila najbolje med vsemi 21 nastopajočimi reprezentancami, in strelišče zapustila celo kot sedma in bila na predaji deveta.



Mladi Nina Zadravec in Tais Vozelj nato nista uspeli nadaljevati niza in do cilja sta izgubili precej mest.



Vnovič so razočarale Nemke, ki so z 12. mestom dosegle najslabšo štafetno uvrstitev v zgodovini.