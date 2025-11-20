Zadnja priložnost za povrnitev verodostojnosti, madeža ne bo lahko izbrisati

Ko smučarski skakalec s hitrostjo okrog 90 km/h odrine z odskočne mize in začne leteti, se čas za trenutek raztegne. To je tisto, kar ljudi pritegne k skokom, pri katerih se drznost in eleganca zlijeta v en sam gib. A ta krhkost ni značilna le za letenje, krhka je tudi verodostojnost panoge, ki jo je marca letos pretresel eden od največjih škandalov v zgodovini tega športa.

»Na žalost se je verodostojnost našega športa znašla pod velikim vprašajem,« je pred jutrišnjim začetkom 47. sezone za svetovni pokal v Lillehammerju opozoril Andreas Wellinger ...