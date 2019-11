Zadnji odgovori na treningu z Vlhovo

Nagrada za vzhajajočo zvezdo

Slovenske smučarke so na Finskem vadile tudi s Petro Vlhovo, v minuli zimi drugo najboljšo smučarko v skupnem seštevku svetovnega pokala, drugo najboljšo slalomistko in veleslalomistko. FOTO: Reuters



Nikoli ne gre le navzgor

»Minilo je že precej od uvodnega veleslaloma v Söldnu, opravili smo niz treningov, zdaj pa je že čas, da pademo v tekmovalni ritem, komaj čakam!« se uvodnega slaloma sezone za svetovni pokal veseli, ki z današnjo preizkušnjo v Leviju (ob 10.15 in 13.15) vstopa v tekmovalno zimo kot najboljša slovenska slalomistka.Hrovatova je v novo sezono štartala z odstopom na veleslalomski uverturi na Tirolskem, po zelo obetavnem nastopu na prvi progi, ki ji je prinesel 4. mesto, je na drugi storila začetniško napako. A spodrsljaj je zdaj preteklost, apetiti za nadaljevanje sezone pa visoki.V pripravljalnem obdobju je nemoteno opravila vse treninge, težav z gležnjem, ki so ji grenile celoto prejšnjo zimo, ni več, osredotočila se je lahko samo na smučanje. Z novim glavnim trenerjem v reprezentanci(po štirih sezonah je končala sodelovanje z osebnim trenerjem) se je lotila sprememb v tehniki, preizkušala je tudi nove modele smuči, vezi in se ukvarjala s spremembami na smučarskih čevljih. »Pomembno je, da imam referenco iz prejšnje sezone, saj sem v minulo zimo vstopala z novim opremljevalcem. Zdaj imam primerjavo med letošnjo opremo in lansko, postaja vse lažje, odločitve so bolj jasne,« je zadovoljna Kranjskogorka, ki se je lani odločila še za en nov korak, začela je delati s športno psihologinjo.O ciljih nikoli ni govorila na glas, velja pa za ambiciozno tekmovalko, ki verjame, da bo brez zdravstvenih težav posegla visoko. Da je na pravi poti, kaže tudi nagrada, ki jo je prejela kot vzhajajoča zvezda v svetovnem pokalu v minuli zimi. »Nisem spremljala seštevka, zato sem bila na koncu zelo presenečena. Veliko je dobrih mladih smučark, to, da sem najboljša med njimi, mi vliva dodatno samozavest za naprej. Dober občutek je,« je 21-letnica dobila pomembno potrditev.Na prizorišče uvodnega slaloma sezone v Leviju je z reprezentanco prispela teden dni pred tekmo. »Pričakala nas je zimska pravljica, bilo je mrzlo, tista prava zima. Bolj se bliža tekma, bolj se je dviguje temperatura. Vendar ni razloga za paniko, podlaga bo dobro pripravljena in v tem ne vidim težav,« je komentirala razmere. Ekipa je v tednu treninga na Finskem popestrila vadbo tudi z veleslalomom: »Zdi se mi, da mi to zelo koristi; če predolgo smučam samo eno disciplino, imam občutek, da obstanem na eni točki,« ji popestritev dobro dene.Dva treninga je opravila tudi s slovaško zvezdnico, ki je blestela v minuli zimi. »Treningi s tekmicami so vedno dobri, saj tako dobiš podatek, kam sodiš. Takšna primerjava prinese potrditev, ali pa te malo razjezi, kar je na poti do napredka pozitivno,« je še sporočila z Laponske in dodala, da je imela v zadnjih tednih tudi kakšen slabši smučarski dan. »Ampak tudi to mora biti, saj nobena stvar v življenju, ne le v športu, ne gre samo navzgor. Ko pride težji dan, je pomembno, da znaš tudi iz tega odnesti kaj pozitivnega,« je zrelo razmišljala.Na štartu bodo danes poleg Hrovatove, ki bo v sezono štartala kot 22. slalomistka sveta (če upoštevamo upokojene in poškodovane tekmovalke), šein. Na jutrišnjem moškem slalomu (prav tako ob 10.15 in 13.15) bosta tekmovalain