Zadrga na dresu jo je zagodla Anžetu Lanišku

Če želi neka športna panoga res uspeti, mora biti tržno zanimiva tudi za ZDA. Oziroma morajo v njej po vrhunskih rezultatih posegati tudi ameriški tekmovalci in tekmovalke. Alpsko smučanje bi lahko bilo onkraj velike luže le rekreacijske narave, vendar sta Lindsey Vonn in Mikaela Shiffrin vse dvignili na športno odmevno in tržno zelo visoko raven. Za ZDA štejejo le odličja na velikih tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, če kolajne osvajajo v alpskem smučanju, toliko bolje za žlahtno bero. Smučarski skoki za svetovni pokal so se v olimpijski Lake Placid vrnili po dolgih 32 letih. Na prenovljeni, 128-metrski skakalnici MacKenzie sta bili konec tedna dve posamični tekmi za skakalce in še nova, superekipna preizkušnja, v kateri državo zastopata dva tekmovalca.