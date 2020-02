Zajc bo danes napadal s tretjega mesta

Avstrijec(232,6 točke) vodi po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih to zimo v domačem Bad Mitterndorfu. Na letalnici na Kulmu so danes slovenski orli nastopili bolje kot v soboto , šest jih bo nastopilo v finalu. Najboljša po polovici sta(230,1) na tretjem in(229,1) na petem mestu.Zajc, ki ima za vodilnim, svetovnim rekorderjem Kraftom 2,5 točke zaostanka, in Domen Prevc, ki zaostaja za 3,5 točke, se bosta tudi na drugi tekmi v poletih to zimo borila za za zmagovalni oder.V finalu bodo od Slovencev nastopili še(218,3 točke), ki je po prvem nastopu 12.,(215,1), ki je 14., ter(201,7) z 20. in(201,3) z 21. mestom.V slovenski vrsti je brez finala ostal le(183,5), v kvalifikacijah sicer tretji med vsemi, ki je v prvi seriji po ponesrečenem nastopu zgrešil trideseterico zgolj za desetinko točke in tekmo končal na 31. mestu.