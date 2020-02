Timi Zajc do srebrne kolajne v Kulmu

Karl Geiger je vodil po prvi seriji. FOTO: Erwin Scheriau/Afp

Poljski smučarski skakalec Piotr Žyla (418,5 točke) je zmagovalec prve tekme svetovnega pokala v poletih to zimo v Bad Mitterndorfu. Na letalnici na Kulmu se je med Slovenci odlično znašel, četrti po prvi seriji, ki je za zmagovalcem zaostal le za 0,3 točke. Tretji je bil vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec(414,6).V igri desetink je imel tokrat Žyla več sreče kot Zajc in je po skoraj sedmih letih s prednostjo treh desetink točke prišel do svoje druge zmage v karieri. Zajc pa je poletel do svojih drugih stopničk to zimo, skupno pa četrtih v karieri. »Naredil sem dva odlična skoka, v drugem nastopu sem imel sicer nekaj rezerve, a v poletih sem res užival. Komaj čakam še jutrišnjo tekmo,« je po tekmi za TV Slovenija dejal Zajc in dodal, da nič ne obžaluje treh desetink točke: »Vsaka uvrstitev na zmagovalni oder je zame zlata.«V finalu so nastopili še štirje slovenski skakalci.(379,7) je končal na 17. mestu,(368,4) na 20.,(361,2) na 23.,(357,1) pa na 25. mestu.Presenetljivo ga je danes polomil rekorder letalnice na Kulmu in svetovni prvak v poletih na tej napravi, ki je končal zunaj finala na 33. mestu. Tudise danes ni izkazal, zasedel je 45. mesto. Po prvi seriji je sicer vodil Nemec, ki je na koncu zgolj za 0,1 točke zaostal za svetovnim rekorderjem Kraftom na četrtem mestu. V njunem dvoboju za veliki kristalni globus si je po današnji tekmi nabral dodatnih 20 točk zaostanka. Kraft namreč vodi s 1173 točkami, Geiger pa ima 1095 točk.Organizatorji prvih smučarskih poletov to zimo so imeli v petek precejšnje težave z vetrom, tako da so odpovedali oba treninga in kvalifikacije. Danes so skakalci pred tekmo, nastopilo je vseh 53 s startnega seznama, opravili le eno serijo za trening. Poleg tekem na Kulmu, v nedeljo bo še ena preizkušnja z začetkom ob 11. uri, je to sezono v svetovnem pokalu na koledarju le še ena letalnica - v Vikersundu -, kar pomeni, da bo za mali kristalni globus treba dobro leteti že ta vikend.Za konec sezone pa se bodo skakalci na letalnici tradicionalno zbrali še v Planici, ko jih od 20. do 23. marca čaka še glavni vrhunec, SP v smučarskih poletih.