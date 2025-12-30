Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

Po uvodni tekmi 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta se v središču pozornosti znašla dva Slovenca. Ob zmagovalcu Domnu Prevcu, ki je dal tekmecem že takoj vedeti, da bodo morali za zlatega orla najprej premagati njega, je bilo veliko govora tudi o Timiju Zajcu, ki so ga po slovesni podelitvi cvetja diskvalificirali in mu tako odvzeli drugo mesto.

»Za Timija mi je res hudo. Po dolgem času so se mu na tekmi spet pokrili vsi dejavniki in dosegel je vrhunski rezultat, s katerim bi bil v igri za zlatega orla. Na žalost so ga nato diskvalificirali zaradi malenkost predolge noge. To bomo težko sprejeli, vendar pa nam ne preostane drugega,« je zmajeval z glavo slovenski selektor Robert Hrgota in pripomnil, da so Timijev tekmovalni dres večkrat premerili ...