Zajc: Kar se mi je zgodilo, ni bilo lahko preboleti. To je pustilo posledice

Slovenski skakalni as Timi Zajc ima prav posebno vez z velikanko v Oberstdorfu, ki bo od jutri do nedelje gostila 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Na njej je namreč slavil štiri od svojih petih zmag v svetovnem pokalu – tudi prvo leta 2019.

»Ali je to moja najljubša naprava, bomo videli konec tega tedna,« je v smehu odvrnil Zajc, ki je – zanimivo – na letalnici Heinija Klopferja vsako leto, ko je tam tekmoval, tudi zmagal. »Zagotovo mi je ena od najljubših, čeprav je posebna s celotnim zaletiščem v zraku. Ko pogledaš z vrha, je zelo strmo. Vsekakor ima svoj čar in je povsem drugačna od drugih velikank,« je pojasnil 25-letni as iz Hramš (v občini Žalec), prepričan, da je vsakogar pred prvim tamkajšnjim poletom vsaj malo strah ...