  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Zajc: Kar se mi je zgodilo, ni bilo lahko preboleti. To je pustilo posledice

    Timi Zajc ima na letalnico v Oberstdorfu in svetovna prvenstva v smučarskih poletih čudovite spomine. Za glavnega favorita na SP je izpostavil Domna Prevca.
    Timi Zajc optimistično pričakuje svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Timi Zajc optimistično pričakuje svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Miha Šimnovec
    21. 1. 2026 | 19:58
    21. 1. 2026 | 20:13
    A+A-

    Slovenski skakalni as Timi Zajc ima prav posebno vez z velikanko v Oberstdorfu, ki bo od jutri do nedelje gostila 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Na njej je namreč slavil štiri od svojih petih zmag v svetovnem pokalu – tudi prvo leta 2019.

    »Ali je to moja najljubša naprava, bomo videli konec tega tedna,« je v smehu odvrnil Zajc, ki je – zanimivo – na letalnici Heinija Klopferja vsako leto, ko je tam tekmoval, tudi zmagal. »Zagotovo mi je ena od najljubših, čeprav je posebna s celotnim zaletiščem v zraku. Ko pogledaš z vrha, je zelo strmo. Vsekakor ima svoj čar in je povsem drugačna od drugih velikank,« je pojasnil 25-letni as iz Hramš (v občini Žalec), prepričan, da je vsakogar pred prvim tamkajšnjim poletom vsaj malo strah ...

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Zgodba o smučarskem skakalcu Roku Oblaku

    Končuje študij in se na skakalnicah počasi približuje najboljšim

    V svetovnem pokalu se vse bolj uveljavlja Rok Oblak. Pred skoki si za sprostitev zavrti tudi slovensko glasbo. Rad bere in riše na tabličnem računalniku.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Anže Lanišek je o tem razmišljal že pred vikendom, vedel je, da mu ne bo lahko

    Anže Lanišek je na veliki skakalnici v Zakopanah slavil tretjo zmago v sezoni in skupno 11. v svetovnem pokalu. Tudi zaradi OI bo izpustil tekmi v Saporu.
    Miha Šimnovec 12. 1. 2026 | 18:39
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: Ko enkrat misliš, da veš vse, ti je lahko lasten ego hitro v napoto

    Domen Prevc ne bo počival na zlatem orlu. Že ta konec tedna bo skušal v Zakopanah izkoristiti odsotnost nekaterih asov in še povečati skupno vodstvo.
    Miha Šimnovec 9. 1. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

         V živo: Zdaj je tudi uradno: Dogovor EU-ZDA je do nadaljnjega zamrznjen

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski poletiTimi ZajcDomen Prevcsvetovno prvenstvoOberstdorf

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Zajc: Kar se mi je zgodilo, ni bilo lahko preboleti. To je pustilo posledice

    Timi Zajc ima na letalnico v Oberstdorfu in svetovna prvenstva v smučarskih poletih čudovite spomine. Za glavnega favorita na SP je izpostavil Domna Prevca.
    Miha Šimnovec 21. 1. 2026 | 19:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred kriznim vrhom

    Evropsko pazljivo kazanje zob Washingtonu

    EU še razmišlja, ali bi šla nad ZDA z instrumentom proti gospodarski prisili.
    Peter Žerjavič 21. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova zakonodaja

    Šutarjev zakon: Furs začel z zasegi socialne pomoči

    Zakonodaja je udarila najranljivejše, menijo v Amnesty International. Predsednik Sveta romske skupnosti Jožef Horvat Muc svari pred »socialno bombo«.
    21. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni razpis

    Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

    Za krepitev kompetenc za obvladovanje demence bo namenjenih 2,7 milijona evrov, od tega 1,7 milijona evropskih sredstev.
    Andreja Žibret 21. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Domžalski potop

    Krivec znan, stečaj realnost, regularnost tekmovanja pa k sreči ni ogrožena

    NK Domžale so odigrale vseh 18 tekem v prvem delu sezone, zaradi česar vodstvo tekmovanja prve slovenske nogometne lige ni imelo večjih administrativnih težav.
    Gorazd Nejedly 21. 1. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova zakonodaja

    Šutarjev zakon: Furs začel z zasegi socialne pomoči

    Zakonodaja je udarila najranljivejše, menijo v Amnesty International. Predsednik Sveta romske skupnosti Jožef Horvat Muc svari pred »socialno bombo«.
    21. 1. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni razpis

    Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

    Za krepitev kompetenc za obvladovanje demence bo namenjenih 2,7 milijona evrov, od tega 1,7 milijona evropskih sredstev.
    Andreja Žibret 21. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Domžalski potop

    Krivec znan, stečaj realnost, regularnost tekmovanja pa k sreči ni ogrožena

    NK Domžale so odigrale vseh 18 tekem v prvem delu sezone, zaradi česar vodstvo tekmovanja prve slovenske nogometne lige ni imelo večjih administrativnih težav.
    Gorazd Nejedly 21. 1. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo