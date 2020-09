Zajc v letošnjem poletju še neporažen v Sloveniji

Ljubljana – Slovenski skakalni as Timi Zajc je v svojo korist odločil še tretjo preizkušnjo za slovenski pokal v letošnjem poletju, potem ko je z največjo daljavo dneva (114 m) prepričljivo dobil tekmo z le eno serijo na 110-metrski napravi pod Šmarjetno goro. Mladi član SSK Ljubno BTC je bil najboljši že v Mislinji in na drugi tekmi v Kranju.



Z zaostankom 12,7 točke je drugo mesto osvojil Peter Prevc (107,5 m), tretji pa je bil Žiga Jelar (107 m). Za najboljšo trojico so se na tekmi, na kateri zaradi premočnega vetra niso izpeljali druge serije, zvrstili Anže Lanišek (103,5 m), Cene Prevc (103,5 m) in Rok Justin (103 m).

Ema v finalu preskočila Niko

V ženski konkurenci se je zmage veselila Ema Klinec (99,5 m in 103,5 m). Z najboljšim skokom tekme je 22-letna članica SSK Žiri v finalu ugnala klubsko kolegico Niko Križnar (102,5 m in 99,5 m), pred katero je imela na koncu za 2,8 točke naskoka. Na tretjo stopnico zmagovalnega odra je skočila rekonvalescentka Urša Bogataj (99,5 m in 96,5 m).



Na četrtem mestu je pristala Jerneja Brecl (96,5 in 93,5 m), diplomi pa sta prejeli še petouvrščena Katra Komar (88,5 m in 92,5 m) in šestouvrščena Jerneja Repinc Zupančič (79,5 m in 94,5 m), ki je na sedmo mesto potisnila izkušenejšo Špelo Rogelj (82 m in 90 m).