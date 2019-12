Zakaj ni še tisto eno uro deževalo?

Planica – V taboru slovenske reprezentance v smučarskem teku so postavili piko na i živahnemu planiškemu koncu tedna, ko je bilo treba garati za točke v sila zahtevnih razmerah. Toda pred vrati je že izziv novoletne turneje, ki se bo v Švici začela v soboto, zato si brezskrbnega počitka nihče ne more privoščiti. Glavni trener Nejc Brodar pa je večinoma zadovoljen zapuščal planiško tekmo.



Dolina pod Poncami ostaja še naprej bazni tabor slovenske izbrane vrste. »Ni druge. Proga je lepo zasnežena, zdržala je bogat dvodnevni tekmovalni spored, zdaj pa so napovedane nižje temperature, do četrtkovega odhoda v Švico bomo vadili tu. Jasno, da bomo nekaj počitka izkoristili za božične praznike, a obenem se zelo resno lotevamo bližnjega nadaljevanja sezone,« je poudaril Brodar, sicer večinoma zelo zadovoljen z bero slovenskih reprezentantov na tretji postaji v sezoni, na domačem snegu seveda še posebej odmevne.



»Če se ozrem k sobotnemu šprintu, smo uresničili cilj uvrstitve v finale, ob petouvrščeni Anamariji Lampič smo imeli med deseterico še Katjo Višnar. Skupno smo zbrali pet uvrstitev med dobitnike točk, škoda mi je le Mihe Šimenca, ki ni bil daleč od četrtfinala, pa mu tokrat ni šlo po željah. Dan pozneje je sledil še ekipni šprint, želeli smo si med šest, Katja in Ana sta bili 8. To je bilo v tistem trenutku realno največ, česar sta bili sposobni. Izčrpanost je bila že vidna, razmere so se spreminjale, smuči pa niso bile na tako visoki ravni kot dan prej,« se je ozrl k tekmovalnemu izkupičku glavni trener, ob namigu, da prav v takšnem primeru, ko začne snežiti in je treba v hipu ukrepati, udari na plano premoč močnejših in bogatejših servisnih ekip, pa dejal:



»Določene zadeve smo ohranjali pod nadzorom. Morda bo zdaj zvenelo šaljivo, toda mislil sem si, če je že nekaj dni zapored deževalo, mar ni moglo še tisto eno uro za zadnjo tekmo. A ko se greš šport na prostem, moraš pač tudi takšne zasuke vzeti v zakup. Dan prej smo bili tudi v servisu vrhunski. Naj bo forma še tako sijajna, če ni ustrezne opreme – ali pa obratno –, ti to v boju z najboljšimi ne pomaga.«

Anamarija in Katja ostali mirni

Niso pa bile le spremenljive vremenske razmere tiste, ki so vnesle nemir v slovenski tabor. Zapletlo se je tudi z napovedano diskvalifikacijo udarne dvojice Lampič-Višnar pred finalno predstavo ekipnega šprinta. »Na koncu smo jo še dobro odnesli. Čeprav ni lepo nadaljevati sezone z rumenim kartonom za napako izven predajnega prostora. Pri drugem 'prekršku' pa sta me prepričevali o pravilnem dotiku pri predaji, res smo nato skupaj ugotavljali, da prvi posnetek ni omogočal prav spodobnega zornega kota za natančno oceno, na koncu je vodstvo tekmovanja po analizi ugodilo naši pritožbi. In tudi ko je dan prej prišlo do prekinitve tekmovanja zaradi nenadnega poslabšanja vremena, niti ene niti druge ni zajel preplah. Gre vendarle za izkušeni tekmovalki, ohranjali sta mirnost, nista potrebovali mojih, ali od kogarkoli drugega, posebnih nasvetov. Tako je bilo vendarle vse v najlepšem redu.«



Zdaj pa je pred vrati že tradicionalni Tour de Ski, tokrat le na prizoriščih v Švici in Italiji. Slovenske barve bodo tam branili Miha Šimenc, Anamarija Lampič, Katja Višnar, Vesna Fabjan in Anita Klemenčič, le Lampičeva bo nastopila na vseh etapah in tako tudi še na tisti zadnji prestižni z zahtevni vzponom na Alpe Cermis v dolini Fiemme. Takrat bo šlo tudi za skupno razvrstitev. »V formi, v kakršni je zdaj, verjamem, da lahko turnejo sklene med najboljšimi petnajstimi,« je prepričan Brodar. Planiška tekma mu je namreč ponudila lepo popotnico za nadaljevanje še dolge sezone.