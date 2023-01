Žaku Moglu zmaga in vstopnica za svetovni pokal

V Planici so uspešno pod streho spravili dve tekmi za celinski pokal v smučarskih skokih, na katerih sta se od Slovencev najbolje odrezala Žak Mogel in Rok Masle. Mogel je včerajšnji zmagi, svoji krstni v »2. svetovni ligi«, dodal še deseto mesto in tako našemu zastopstvu priskakal dodatno sedmo prenosljivo vstopnico za nastope med elito v naslednjem ciklusu svetovnega pokala.

Masle je svojo veliko nadarjenost na Bloudkovi velikanki potrdil s tretjim in petim mestom. Na današnji preizkušnji so imeli največ uspeha Norvežani, ki so se pod vodstvom slovenskega trenerja Bineta Norčiča veselili trojne zmage. Na najvišjo stopnico odra za najboljše je skočil Fredrik Villumstad (136 m in 141 m), drugi je bil Joacim Ødegaard (130,5 m in 137 m), tretji pa Benjamin Østvold (135 m in 128,5 m).

Masle (127 m in 136 m), ki je bil po uvodni seriji še osmi, je s tretjim dosežkom finala pridobil pet mest, Mogel (128,5 m in 134 m) pa je danes v drugi seriji napredoval za eno mesto. Od naših so točke osvojili še Rok Oblak (12.), Marcel Stržinar (18.), Mark Hafnar (21.), Jan Bombek (24.), Matija Vidic (25.) in Patrik Vitez (28.).

Na včerajšnji preizkušnji so se ob zmagovalcu Žaku Moglu (130,5 m in 136,5 m) in tretjeuvrščenem Roku Masletu (130 m in 136 m) v finale od Slovencev uvrstili še Maksim Bartolj (8.), Rok Oblak (12.), Tilen Bartol (13.), Matija Vidic (23.), Jan Bombek (26.) in Mark Hafnar (28.).