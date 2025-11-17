Žalosten zaton slovenske paradne smučarske discipline

Levi je minuli konec tedna že po tradiciji gostil uvodni slalomski preizkušnji sezone za svetovni pokal v alpskem smučanju. Medtem ko je ženska tekma na tem finskem prizorišču minila v znamenju izjemne premoči ameriške šampionke Mikaele Shiffrin, ki je z velikansko prednostjo slavila že 102. zmago v tem tekmovanju, je moška postregla s premiero. Z vsemi tekmeci je namreč prepričljivo opravil Lucas Pinheiro Braathen, ki je tako poskrbel za zgodovinsko prvo brazilsko slavje med smučarsko svetovno elito. Za 25-letnega asa, ki je luč sveta ugledal v Oslu, to sicer ni bila krstna zmaga v svetovnem pokalu; pred lansko zamenjavo državljanstva jih je namreč pet dosegel za Norveško ...