Žalostna kulisa Faku prinesla lepo uvrstitev 

Nove Mesto

Johannes Thingnes Bø je znova zasenčil konkurenco na Češkem. FOTO: AFP

Uroš Velepec, trener: »Danes sta spet odstopala dva tekmovalca, ki tekaško odstopata že celo sezono, vsem ostalim pa je bil Jakov s šestim časom teka konkurenčen. Res lepa predstava in mislim, da bo letos pokazal še veliko, če bo na strelišču tako nadaljeval. Klemen je leže zgrešil strel preveč, sicer bi bil lahko 15 ali več mest višje in res škoda, da je moral v kazenski krog dvakrat. Miha je bil nenatančen na strelišču, Rok pa je nastopil bolan in upam, da se bo pobral do jutrišnje tekme v štafeti, saj rezerve tukaj nimamo. Zanj je bilo dodatno težko, saj je bil sneg pri štirih stopinjah izredno počasen in dobro, da je servis res dobro pripravil smuči.«

- Namesto biatlonskega praznika smo v Novem Mestu videli žalostno kuliso brez gledalcev, strah pred koronavirusom je bil prevelik. Nove zmage v svetovnem pokalu, že četrte zaporedne na Češkem, se je veselil najboljši biatlonec na svetu, Norvežan. Najboljši Slovenecje na šprinterski tekmi nastopil zelo dobro in v cilj pritekel s petim časom.Mlajši od bratov Bø je bil 22 sekund hitrejši od Francozain več kot minuto od brata. Fak je odlično streljal in pokril vse tarče ter osvojil peto mesto, tik za njim je biltik pred njim pa domačin. Fak je za zmagovalcem zaostal minuto in 16 sekund, za prve stopničke v sezoni bi moral biti v malce boljši tekaški formi. Najboljših pet je zadelo vseh 10 tarč.Fourcade je še vedno vodilni v svetovnem pokalu, vendar mu je Bø že zelo blizu. To je bila njegova sedma zmaga v sezoni in 46. v karieri. Star je šele 26 let.je bil 37., višjo uvrstitev mu je preprečil prvi strelski nastop z dvema kazenskima krogoma.insta bila preslaba za točke svetovnega pokala.V nedeljo bo na tekmi s skupinskim štartom nastopil tudi Fak, ki je dvema četrtima mestoma dodal še drugo peto in potrdil, da pri dobrih 32 letih ohranja stik z najboljšimi.1. Johannes Thingnes Bø (Nor) 24:56,8/02. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 22,8/03. Tarjei Bø (Nor) 1:01,1/04. Michal Krčmar (Češ) 1:14,1/05. Jakov Fak (Slo) 1:16,6/06. Martin Fourcade (Fra) 1:19,1/17. Tero Seppala (Fin) 1:29,5/08. Simon Desthieux (Fra) 1:37,6/29. Johannes Dale (Nor) 1:42,8/110. Emilien Jacquelin (Fra) 1:44,4/1...37. Klemen Bauer (Slo) 2:34,9/288. Rok Tršan (Slo) 4:42,1/394. Miha Dovžan (Slo) 5:20,4/31. Martin Fourcade (Fra) 826 točk2. Quentin Fillon Maillet (Fra) 7663. Johannes Thingnes Boe (Nor) 7504. Tarjei Boe (Nor) 6715. Simon Desthieux (Fra) 6106. Emilen Jacquelin (Fra) 5787. Aleksander Loginov (Rus) 5708. Benedikt Doll (Nem) 5419. Johannes Dale (Nor) 53810. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 455...12. Jakov Fak (Slo) 41553. Rok Tršan (Slo) 6459. Klemen Bauer (Slo) 4885. Miha Dovžan (Slo) 6