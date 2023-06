Zamenjava na alpskem vrhu

Predsednik Iztok Klančnik je podal odstopno izjavo, v kateri je zapisal, da je po več kot osmih letih vodenja panoge za alpsko smučanje prišel čas, da svoje mesto prepusti novemu predsedniku panoge, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Njegove nove delovne obveznosti mu ne omogočajo, da bi vodenje panoge lahko opravljal z enako vnemo in z enakim časovnim vložkom kot doslej, so zapisali pri zvezi. Odstop stopi v veljavo najkasneje v 90 dneh od dneva izjave oziroma z dnem izvolitve novega predsednika panoge, če bo le ta izvoljen prej.

Po prejetju odstopne izjave Klančnika je Odbor pAS na svoji dopisni seji, dne 30. junija, sprejel sklep o postopkih in terminih izvedbe kandidiranja za novega predsednika panoge za alpsko smučanje.

»Ker verjamem v dobro opravljeno delo, v smelo začrtane cilje in svetlo prihodnost slovenskega smučanja, s tem dopisom podajam nepreklicen odstop z mesta predsednika Zbora in Odbora panoge za alpsko smučanje in tako omogočim učinkovitejše delovanje panoge,« je s svoji odstopni izjavi zapisal Klančnik.

»Svoje dosedanje izkušnje, znanje in poznavanje tematike, bom seveda vedno delil s kolegi tudi v bodoče, zato smučanja ne bom zapustil, a se bom po svojih najboljših močeh trudil v dobrobit skupnih aktivnosti tudi naprej,« je še dodal.