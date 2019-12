Žan Košir: »Kaj takšnega še nisem videl«

Globalno segrevanje zimske športe že spravlja ob pamet. Tako so morali prireditelji četrte tekme svetovnega pokala v deskanju na snegu na italijanskem prizorišču Carezza (prevod v slovenščino: božanje) zaradi mehke proge, ta ni dovoljevala enakovrednih razmer za vse tekmovalce, odpovedati finalne dvoboje v paralelnem veleslalomu.



Bilo je kaotično, odpoved pa nikakor ni šla na roko slovenskim tekmovalcem in tekmovalki. Fantje so bili v kvalifikacijah odlični, Tim Mastnak jih je celo dobil, Rok Marguč je bil osmi, Žan Košir pa deseti. Izven izločilnih bojev je ostala le Gloria Kotnik, ki je dosegla 23. čas. Sklepni obračuni najboljših šestnajstih alpskih deskarjev in deskark so se sicer začeli, dekleta so odvozila dvoboje osmine finala, fantje pa so prišli do polovice. Mastnak in Marguč sta merjenji za četrtfinale zaradi izpada tekmecev dobila, a nato so tekmo prekinili. Razlog je bila velika luknja na rdeči progi, ki je povzročila tri zaporedne odstope Italijanov Maurizia Bormolinija in Edwina Corattija, ta je bil tekmec Marguča, ter Rusa Dimitrija Karlagačeva (Mastnak). Po sestanku vodij reprezentanc so tekmo nato odpovedali.

Iz snega pokukala zemlja

»Na rdeči progi je nastala takšna luknja, da se je videlo zemljo, ni šlo več. Kaj takšnega še nisem videl,« je navrgel Žan Košir. »Tekma je bila pod vprašajem že dopoldne. Prireditelji so se maksimalno potrudili in imeli pripravljenih kar nekaj rezervnih scenarijev. V kvalifikacijah je proga zdržala in vsi skupaj smo upali, da se bo vse dobro izteklo. A decembrska pomlad je žal odnesla tekmo. Menim, da je odpoved pravilna, nadaljevanje ne bi bilo smiselno. V preteklosti smo že tekmovali v povsem neregularnih razmerah, tokrat pa je žirija sprejela pravo odločitev,« je bilo mišljenje glavnega trenerja Izidorja Šušteršiča.