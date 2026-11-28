Slovenski deskar na snegu Žan Košir se je od treh slovenskih predstavnikov na uvodni tekmi nove sezone svetovnega pokala v kitajskem Chongliju edini uvrstil v izločilne boje paralelnega veleslaloma. Izkušeni deskar je nastope končal v osmini finala, že pred tem sta v kvalifikacijah obstala Tim Mastnak in Gloria Kotnik.

Košir se je v izločilne boje na prizorišču Snow Ruyi v bližini olimpijskega Zhangjiakoua uvrstil z 11. dosežkom kvalifikacij. Za zmagovalcem teh, Švicarjem Dariom Caviezelom, je zaostal točno sekundo. Hitrejši je bil na modri progi, kjer je imel drugi najboljši čas, in počasnejši na rdeči (22.). V prvem krogu oziroma osmini finala izločilnih bojev se je nato 42-letni deskar pomeril z Avstrijcem Andreasom Prommeggerjem, šestim iz kvalifikacij. Na modri progi ni prišel do cilja in je skupno osvojil 14. mesto.

Drugi slovenski predstavnik Mastnak se je v kvalifikacijah prav tako dobro odrezal na modri stezi in imel tretji najboljši čas. Na rdeči ni prišel do cilja in je odstopil, skupno pa končal na 29. mestu. Caviezel je bil po kvalifikacijah uspešen tudi v izločilnih bojih, v finalu je za zmago premagal Avstrijca Benjamina Karla. Tretji je bil Prommegger, v malem finalu je ugnal Italijana Rolanda Fischnallerja, ki ni prišel do cilja.

Tim Mastnak je bil 29. FOTO: Marko Djurica/Reuters

V ženski konkurenci je v kvalifikacijah izpadla Gloria Kotnik, ki si je razdelila 20. mesto s Kitajko Naiying Gong, za zmagovalko kvalifikacij Čehinjo Zuzano Maderovo sta zaostali 5,60 sekunde. Kotnikova se je bolje odrezala na rdeči stezi, kjer je postavila 15. čas, na modri je bila 23.

Finale je dobila Italijanka Lucia Dalmasso, tretja v kvalifikacijah je premagala Nizozemko Michelle Dekker. Tretja je bila Rusinja Sofija Nadiršina, ki je dobila mali finale proti Južnokorejki Seo Hee Jang. V nedeljo na tem prizorišču, ki prvič gosti tekme svetovnega pokala, sledi še ekipna paralelna tekma. Naslednja postojanka bo konec naslednjega tedna še eno kitajsko prizorišče Mylin, preden bodo deskarji sezono nadaljevali v Evropi.