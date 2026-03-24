Žan Kranjec bo zadnji Slovenec na belih strminah

Žan Kranjec bo danes v Hafjellu sklenil slovenske nastope v letošnji sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na finalni veleslalom zime se je uvrstil kot 13. veleslalomist sezone, na prvo progo bo šel s startno številko 11. Za 33-letnega Vodičana prihaja zadnja priložnost, da v zahtevni zimi potrdi, da še vedno sodi v najožji veleslalomski vrh.

Sezona ni bila lahka, vendar Kranjec ni izpadel iz elite. Na osmih veleslalomih je dvakrat prišel med najboljšo deseterico, najboljši izid je dosegel s šestim mestom v Copper Mountainu, deveti je bil tudi v Söldnu. Na domači tekmi v Kranjski Gori je ostal tik za deseterico na 11. mestu.

»Dobro smo trenirali v Kranjski Gori in v Avstriji pred prihodom na Norveško. Jaz sem še vedno trdno prepričan, da imam v sebi dobro smučanje in to si tukaj na zadnji tekmi tudi želim pokazati,« pred nastopom pravi Kranjec.

Veliko pozornosti bo namenjene tudi boju za mali kristalni globus. Najbližje mu je Švicar Marco Odermatt, ki ima pred zadnjim veleslalomom 45 točk naskoka pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathnom. Loïc Meillard zaostaja še 89 točk in ima le teoretične možnosti. Odermatt je sicer že osvojil veliki globus ter mala globusa v smuku in superveleslalomu.

Prva vožnja bo ob 9.30, finale ob 12.30.