  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Žan Kranjec bo zadnji Slovenec na belih strminah

Slovenski veleslalomist bo v Hafjellu s št. 11 nastopil na zadnji tekmi zime. V boju za mali globus sta v ospredju Marco Odermatt in Lucas Braathen.
Žan Kranjec je prepričan, da je še lahko blizu eliti, če pokaže najboljše smučanje. FOTO: Jure Makovec/AFP
Galerija
Žan Kranjec je prepričan, da je še lahko blizu eliti, če pokaže najboljše smučanje. FOTO: Jure Makovec/AFP
N. Gr.
24. 3. 2026 | 06:45
2:02
A+A-

Žan Kranjec bo danes v Hafjellu sklenil slovenske nastope v letošnji sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na finalni veleslalom zime se je uvrstil kot 13. veleslalomist sezone, na prvo progo bo šel s startno številko 11. Za 33-letnega Vodičana prihaja zadnja priložnost, da v zahtevni zimi potrdi, da še vedno sodi v najožji veleslalomski vrh.

image_alt
Sezona ni bila lahka, vendar Kranjec ni izpadel iz elite. Na osmih veleslalomih je dvakrat prišel med najboljšo deseterico, najboljši izid je dosegel s šestim mestom v Copper Mountainu, deveti je bil tudi v Söldnu. Na domači tekmi v Kranjski Gori je ostal tik za deseterico na 11. mestu.

»Dobro smo trenirali v Kranjski Gori in v Avstriji pred prihodom na Norveško. Jaz sem še vedno trdno prepričan, da imam v sebi dobro smučanje in to si tukaj na zadnji tekmi tudi želim pokazati,« pred nastopom pravi Kranjec.

image_alt
Veliko pozornosti bo namenjene tudi boju za mali kristalni globus. Najbližje mu je Švicar Marco Odermatt, ki ima pred zadnjim veleslalomom 45 točk naskoka pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathnom. Loïc Meillard zaostaja še 89 točk in ima le teoretične možnosti. Odermatt je sicer že osvojil veliki globus ter mala globusa v smuku in superveleslalomu.

Prva vožnja bo ob 9.30, finale ob 12.30.

Sorodni članki

Več iz teme

Žan Kranjecalpsko smučanjeMarco Odermattveleslalomfinale svetovnega pokala

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo