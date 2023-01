Žan Kranjec ima v Adelbodnu visoke cilje

Adelboden bo konec tedna na progi Cheunisbärgli prizorišče klasične preizkušnje svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu. Med favoriti za najvišja mesta na sobotnem veleslalomu je tudi slovenski as Žan Kranjec. Tridesetletni Vodičan je pred tremi leti v Adelbodnu prišel do enega svojih največjih dosežkov v karieri. Kranjec je leta 2020 v Adelbodnu vpisal svojo drugo zmago v svetovnem pokalu. Postal je prvi Slovenec z veleslalomsko zmago na tej zahtevni preizkušnji v Bernskem višavju. Kranjec se je na štirih veleslalomih v tej sezoni trikrat zavihtel na stopničke, po Söldnu je bil še dvakrat tretji (Val d'Isere, Alta Badia). Najslabši je bil peti na prvem od dveh veleslalomov v Alta Badii. Najboljši slovenski veleslalomist v seštevku discipline trenutno zaseda tretje mesto. Kranjec je od oktobra zbral že 245 točk, pred njim sta le Švicar Marco Odermatt (360) in Norvežan Henrik Kristoffersen (265).

Kranjec je na štirih tekmah v letošnji sezoni zbral več točk, kot jih je v celotni minuli sezoni (219), krona katere je sicer bila srebro na olimpijskem veleslalomu v Pekingu. »Po Alta Badii sem bil en teden doma, malo premora in malo kondicijskih treningov,« je pred potjo iz Francije v Švico dejal Kranjec. »Pred novim letom smo bili na treningu v Italiji, v Zoncolanu, kjer smo imeli dobre pogoje. Potem sem bil za novo leto doma, 2. januarja pa smo šli na pot v Francijo, kjer smo v kraju Montgenevre trenirali tri dni. Kjer smo spet imeli dobre razmere. V bistvu mogoče še celo predobre, kakor se kažejo zdaj povsod na tekmah. Danes pa gremo potem naprej v Adelboden,« je dejal. Adelboden ima poseben pomen za Kranjca. »Spomine na Adelboden imam od super do malo slabših, ampak načeloma mi je teren v Adelbodnu všeč. Cilje imam visoke, skušal bom smučati tako, kot znam, ker vem, da lahko dobro smučam, in potem upam, da mi to prinese en vrhunski rezultat.«

Na švicarsko prizorišče ima lepe spomine. Se bo tokrat spet veselil? FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Na prvi slalom?

Zadovoljen je tudi, kako poteka sezona. »Zazdaj imam dobre rezultate, gre zelo dobro, zadovoljen sem in upam, da gre v tej smeri naprej. Če bom smučal tako kot znam, bodo potem prišli tudi rezultati.« Od uvrstitve na veleslalomu v soboto bo tudi odvisno, ali bo Kranjec v nedeljo nastopil na svojem prvem slalomu v tej sezoni. Morebitna zmaga oziroma drugo mesto bi slovenskemu asu prinesli še dodatne potrebne točke za seštevek 500 točk za štartni seznam svetovnega pokala. V tem primeru bi v prvi vožnji slaloma startal kot 31. Sicer pa ima tako zelo slabo slalomsko izhodišče, da bi bilo nesmiselno, da bi s to številko nastopil na slalomski tekmi v razmerah, ki so trenutno v Evropi.

Iz Garmisch-Partenkirchna, kjer je bil v sredo slalom pod žarometi, sta se v Adelboden odpravila druga dva člana slovenske ekipe za tehnični disciplini Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Hadalin je po devetem mestu na uvodnem veleslalomu v Söldnu zapadel v rezultatsko vrzel, Marovt pa še lovi svoj prvi preboj v finale v konkurenci svetovnega pokala. Lanski veleslalom v Adelbodnu je dobil Švicar Marco Odermatt, ki je tudi letos glavni favorit za zmago. Avstrijec Johannes Strolz pa je bil najboljši na slalomu. Od Slovencev je na slalomski klasiki Adelbodna zmagal Matjaž Vrhovnik. Edino zmago je v svetovnem pokalu vpisal 20. februarja 2000.