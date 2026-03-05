Žan Kranjec: Najlepše je v Kranjski Gori

Vrhunec zime! Tako vabijo prireditelji na največjo tekmo alpskih smučarjev na slovenskem snegu. Pokal Vitranc, že 65. po vrsti, bo ob prihajajočem koncu tedna oživel popočitniški utrip Zgornjesavske doline. Ta ima sicer v marcu dva športna praznika, poleg omenjenega še tri tedne pozneje planiški finale sezone v smučarskih poletih. Najprej pa je torej napočil čas za mojstre belih strmin na znameniti podkorenski progi, za veleslalomiste, in tako tudi za našega Žana Kranjca, eni najlepših v sezoni.

Časi, ko je imela Slovenija pisano paleto adutov za vrhunske uvrstitve v alpskem smučanju, se oddaljujejo, tudi takšne gneče, kot jo je ustvarilo tudi po 30.000 navzočih, že dolgo na kranjskogorskih tekmah ni več, vseeno pa se je vedno znova odlično pripravljena tekma obdržala na koledarju Mednarodne smučarske zveze in vsaj še nekaj let bo tako.