Žan Kranjec: Napočil je čas velikih sprememb

Poldrugi mesec še loči del karavane alpskega smučanja od uvoda v poolimpijsko sezono. Slednja vedno prinaša nove izzive, tudi spremembe in tudi uganke. Ena takšni je povezana z Žanom Kranjcem, našim vodilnim alpskim smučarjem zadnjega desetletja. V olimpijski zimi mu zlepa ni šlo po načrtih, pri 33 letih pa kot izjemen športnik, znan po brezhibnem profesionalnem pristopu, še naprej vztraja pri visokih tekmovalnih ciljih.

Danes bo skupaj z Nejo Dvornik na novinarski konferenci spregovoril o vtisih s priprav na južni polobli ter pričakovanju naslednjih mesecev. Slednja se vrača po poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila večji del prejšnje sezone, poletne novice o okrevanju in nato treningu na Novi Zelandiji so bile prav spodbudne. V slovenskem reprezentančnem taboru upajo, da bo tudi vrnitev Andreje Slokar po podobni poškodbi uspešna.