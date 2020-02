Žan Kranjec ostaja vodilni veleslalomist sezone, zmaga Zubčiću

Preberite še: Najboljši na svetu čaka, da se mu bo pridružil še kdo

V spomladanskih razmerah je do prve zmage v karieri prišel Hrvat Filip Zubčić. FOTO: AFP

Izidi:

Svetovni pokal, skupno (32/44):



Veleslalom (6/9):

tudi po tekmi svetovnega pokala na Japonskem ostaja vodilni veleslalomist sezone. V Niigati Juzava Naebi je zasedel deveto mesto, kar je bilo dovolj, da je ohranil minimalno prednost pred danes petim Norvežanom Henrikom Kristoffersnom. V spomladanskih razmerah je do prve zmage v karieri prišel HrvatDo konca sezone so še tri veleslalomske preizkušnje, Kranjec pa ima na prvem mestu zdaj deset točk prednosti pred Norvežanom.Zubčić je do zmage prišel z 12. mesta po prvi vožnji. Drugo mesto je zasedel Švicar Marco Odermat (+0,74), tretji po prvi vožnji, z desetega pa se je na tretjo stopničko povzpel Američan Tommy Ford (+1,07).Kristoffersen (+1,14) je vodil po polovici preizkušnje, v drugi vožnji pa mu na slabi progi ni uspelo priti višje od petega mesta. Po prvi vožnji je bil na drugem mestu njegov rojak Leif Kristian Nestvold-Haugen, ki je končal na četrtem mestu (+1,13).Kranjec je bil po prvi vožnji 11. (+1,54), tudi na drugi pa se v spomladanskih razmerah ni znašel, a blesteli niso niti drugi in na koncu je vseeno pridobil nekaj mest in zasedel deveto mesto. To je vseeno Kranjčeva najslabša letošnja uvrstitev, pred tem je bil na na prvih petih veleslalomih najslabši peti.V drugo se na progi ni znašel niti tretji veleslalomist sezone Francoz Alexis Pinturault, ki je s šestega mesta po polovici zdrsnil na 15., Mathieu Faivre, ki je bil po prvi vožnji četrti, pa je bil na koncu šele 18.Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin je ostal zunaj finala. Zasedel je 38. mesto (+4,32). V noči na nedeljo bo na Japonskem še slalom, potem pa se smučarji selijo nazaj v Evropo.1. Filip Zubčić (Hrv) 2:37,25 1:18,21 1:19,042. Marco Odermatt (Švi) 2:37,99 +00,74 1:17,37 1:20,623. Tommy Ford (ZDA) 2:38,32 +01,07 1:18,12 1:20,204. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 2:38,38 +01,13 1:17,30 1:21,085. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:38,39 +01,14 1:16,63 1:21,766. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2:38,40 +01,15 1:17,91 1:20,497. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:38,41 +01,16 1:18,04 1:20,378. Thibaut Favrot (Fra) 2:38,49 +01,24 1:18,73 1:19,7610. Luca de Aliprandini (Ita) 2:38,67 +01,42 1:18,68 1:19,99...1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 10222. Henrik Kristoffersen (Nor) 9483. Alexis Pinturault (Fra) 8984. Matthias Mayer (Avt) 7165. Beat Feuz (Švi) 6976. Vincent Kriechmayr (Avt) 6547. Thomas Dressen (Nem) 5708. Dominik Paris (Ita) 5569. Clement Noel (Fra) 55010. Kjetil Jansrud (Nor) 535...2. Henrik Kristoffersen (Nor) 3343. Filip Zubčić (Hrv) 2883. Alexis Pinturault (Fra) 2885. Tommy Ford (ZDA) 245...