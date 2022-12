Žan Kranjec osvojil tretje mesto

Žan Kranjec je osvojil tretje mesto na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val d'Iseru. Slovenski as je bil po prvi progi 11., z drugim najboljšim dosežkom finala pa je pridobil kar devet mest ter se še na drugem veleslalomu sezone zapovrstjo zavihtel na zmagovalni oder. Novo zmago je slavil Švicar Marco Odermatt, ki je bil najboljši že po po prvi »polčasu« veleslaloma. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Manuel Feller, ki je bil drugi tudi po prvi vožnji. Feller je za Odermattom zaostal za 1,40 sekunde, končni zaostanek Kranjca pa je znašal 2,05 sekunde. Kranjec se je na ledeniški uverturi nad Söldnom 23. oktobra izkazal z drugim mestom, potem ko je zaostal le za najboljšim smučarjem in veleslalomistom prejšnje zime, Odermattom, ki je prišel še do tretje zmage v tej zimi.

Kranjec je v Val d'Iseru osvojil deseto uvrstitev med najboljše tri na tekmah svetovnega pokala. Prav vseh deset stopničk v svetovnem pokalu je dosegel v veleslalomu. Od Slovencev sta na veleslalomih večkrat stali na zmagovalnem odru le izjemni Tina Maze (28-krat) in Mateja Svet (14-krat). Najboljši slovenski veleslalomist se je po prvi vožnji znašel v zelo slabem položaju. Za vodilnim Odermattom je zaostal velikih 1,87 sekunde. Da položaj sicer ni bil brezizhoden, je pokazal na drugi progi, ko se je zavihtel na vrh razpredelnice s prednostjo kar 1,45 sekunde. Kranjec se je na vrhu obdržal vse do nastopa najboljših dveh po prvi vožnji. Feller je Slovenca potisnil s prvega mesta, izjemni Odermatt, ki je sezono odprl z zmago v Söldnu, pa je z najboljšo prvo in drugo vožnjo prehitel oba.

Žanu Kranjcu se je ponovno smejalo. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Hadalin brez trideseterice

Skorajda se je ponovila senzacionalna zgodba z letošnjega olimpijskega veleslaloma na Kitajskem, ko se je Kranjec z izjemno drugo vožnjo izstrelil na olimpijske stopničke ter segel po srebru, Odermatt pa je osvojil zlato. Švicar je bil danes razred zase. Na prvi progi je le Feller zaostal manj kot sekundo, v finalu pa je prvega konkurenta porazil za sekundo in 40 stotink, preostale pa za več kot dve sekundi. Kranjec je za štiri mesta popravil svojo najboljšo uvrstitev na veleslalomih v Val d'Iseru, kjer je bil pred 10. decembrom najboljši sedmi leta 2017. Postal je tretji Slovenec, ki se je na veleslalomih v Val d'Iseru prebil na stopničke. Mojca Suhadolc je pred 27 leti (1995) veleslalom na tem prizorišču končala na drugem mestu, Bojan Križaj pa je bil drugi pred 43 leti (1979).

Tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah, ki je 15. novembra dopolnil 30 let, je doslej dvakrat zmagal, prvič se je zavihtel na vrh pred štirimi leti na veleslalomu v Saalbach/Hinterglemmu, januarja 2020 pa je osvojil tudi veleslalom v Adelbodnu. Kranjec je bil edini Slovenec v finalu. Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin se je v Söldnu v beli cirkus po daljši odsotnosti vrnil z devetim mestom. V Val d'Iseru je bil z 38. mestom prepočasen za uvrstitev v drugo vožnjo. Kot 29. na startu je v cilj prišel z velikim zaostankom 4,03 sekunde. Prehitel je zgolj Američana Tommyja Forda (+7,36). Vrhničan je bil zaradi štirih odstopov tekmovalcev pred njim ob prihodu v cilj sicer 24. A je nato pričakovano izpadel iz trideseterice, ki si zagotovi še en nastop. Hadalin bo imel priložnost za popravni izpit že v nedeljo, ko bo na štartu prvega moškega slaloma sezone. Namesto Kranjca bo na slalomu dobil priložnost Tijan Marovt, ki lovi prvo uvrstitev v finale na tekmah najvišje kakovostne ravni.