Žan Kranjec s sedmim časom prve proge v Alta Badii

Vreme ves konec tedna nagaja prirediteljem tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju. Potem ko so prejšnjo nedeljo odpovedali moški veleslalom v Val d'Iseru in so tam brez preizkušenj včeraj in danes ostala tudi dekleta , so v Dolomitih vendarle premagali naravo in pod streho spravili moške veleslalomske nastope na prvi progi v Alta Badii.Proga Gran Risa je pisana na kožo slovenskemu veleslalomistu, ki je na tem prizorišču v sezoni 2017/18 osvojil svoje premierne stopničke v svetovnem pokalu. Po današnjem prvem polčasu na skrajšani progi drži 7. mesto z 31 stotinkami zaostanka za vodilnim Norvežanom. Rezultati so dostopni tukaj . Finale bo na sporedu ob 13. uri.