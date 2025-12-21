  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Žan Kranjec se je na drugi progi oddolžil in napredoval za 12 mest

    Avstrijec Marco Schwarz je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badii. Edini Slovenec na tekmi je bil 12.
    Marco Schwarz je rpvič zmagal na klasiki na Gran Risi v italijanskih Dolomitih. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Marco Schwarz je rpvič zmagal na klasiki na Gran Risi v italijanskih Dolomitih. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
    Š. R., STA
    21. 12. 2025 | 15:00
    21. 12. 2025 | 15:23
    4:07
    Avstrijec Marco Schwarz je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badii. Schwarz je prišel do prve zmage po poškodbi, prvič je je Edini Slovenec Žan Kranjec je v finalu pridobil 12 mest in tekmo s tretjim časom finala končal v najboljši petnajsterici na 12. mestu.

    Tridesetletni Schwarz je na 189. startu v svetovnem pokalu, svojem 63. veleslalomu, le prišel do karierne sedme zmage, druge zmage na veleslalomih po letu 2023 (Palisades Tahoe).

    Schwarz je vodil že po prvi vožnji. Drugi čas prve vožnje je presenetljivo pripadel Američanu Riverju Radamusu (+0,64), tretji je bil rojak vodilnega Avstrijec Stefan Brennsteiner (+0.67). V finalu so se razmerja postavila na novo. Schwarz je zdržal pritisk.

    Radamus je zdrsnil na sedmo mesto, na drugo mesto pa se je zavihtel Brazilec Lucas Pinheiro Braathen (+0,18), Brennsteiner pa je ubranil tretje mesto (+0,22) ter v seštevku discipline prevzel vodstvo ter za pet točk prehitel vodilnega smučarja sezone Švicarja Marca Odermatta.

    Žan Kranjec je na drugi progi rešil, kar sae je rešiti dalo. FOTO: Claudia Greco/Reuters
    Žan Kranjec je na drugi progi rešil, kar sae je rešiti dalo. FOTO: Claudia Greco/Reuters

    Odermatt, za katerim so izjemni nastopi v Val Gardeni, kjer je zmagal na smuku in bil še dvakrat drugi, je z zaostankom 82 stotink sekunde končal kot šesti, po prvi vožnji je bil 11. Nemec Fabian Gratz (+0,48), ki je bil na prvi progi komaj 29., je tekmo s prvim časom finala končal kot peti.

    Klasično prizorišče svetovnega pokala je gostilo peti moški veleslalom v sezoni. Edinemu Slovencu Žanu Kranjcu, ki je nastopil s startno številko 14, se nastop na prvi progi ni posrečil. V finale se je uvrstil s 24. časom in z zaostankom 2,21 sekunde. Na drugi postavitvi je popravil vtis.

    »Druga vožnja je bila boljša, tudi počutil sem se boljše. Mogoče še vedno ni bila takšna, kot smo se pogovarjali, da bi bila res najboljša, takšna kot od Gratza. Načeloma sem z drugo vožnjo kar zadovoljen, ampak v vsakem primeru bo treba formo še malo dvigniti, da pokažem dve dobri vožnji,« je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kranjec, ki je trenutno 12. veleslalomist zime.

    Edini slovenski veleslalomist v elitni moški konkurenci je sezono odprl z devetim (Sölden) in šestim mestom (Copper Mountain), a je nato v Beaver Creeku (24.) in Val d'Iseru (20.) izgubil stik z najboljšimi in izpadel iz elitne sedmerice.

    Alta Badia je eno najuspešnejših prizorišč za Kranjca, kjer je bil doslej petkrat tretji, nazadnje pred dvema letoma. Lani je bil sedmi. Kranjec je napovedal spremembe, tudi v delovanju ekipe, ki jo vodi Miha Verdnik.

    »Še vedno dobro delujemo, ampak mogoče smo v nekaterih stvareh zašli pri materialu. Izredno težko je najti nastavitve, ki bi mi res ustrezale in bi se dobro počutil, da bi se lahko spravil na limit. To me zdaj 'heca' že kar nekaj časa. Mogoče je bilo narobe tudi to, da si kdaj tudi malo mečem pesek v oči,« je razmišljal Kranjec.

    Na sporedu je še pet veleslalomov, vključno z olimpijskim. »Verjamem, da lahko dvignem formo, da lahko dosežem tudi kakšne vrhunske rezultate, upam tudi kakšne stopničke, medalje, še vedno verjamem v sebe, da sem to sposoben. Prvi cilj je dvig forme, da dobim to samozavest nazaj in da drugi del sezone res oddelam na visoki ravni,« Kranjec upa, da bo v veliko boljši formi februarja na olimpijskem veleslalomu v Italiji.

    Žan Kranjecalpsko smučanjeveleslalomAlta BadiaMarco Schwarz

