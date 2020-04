Zaplet v tekaški smučini – odstopil predsednik Simon Jan

Ljubljana

Anamarija Lampič vedno znova izžareva posebno energijo. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Dolgoletna reprezentantka Katja Višnar, ki je skupaj z Anamarijo Lampič na lanskem svetovnem prvenstvu v Avstriji v ekipnem šprintu osvojila srebrno kolajno, si je nato proti prvotnemu načrtu za eno sezono podaljšala športno pot. »Toda zdaj se res ne bom več vrnila v svetovni pokal. Če bi imeli tekmo v Planici, a je v naslednji zimi žal ni, bi nastopila še tam, tako pa je zdaj konec,« nam je dejala včeraj in potrdila, da ima partner Ola Vigen Hattestad spet ponudbo iz domače Norveške. Obenem pa je prvi mož reprezentance Nejc Brodar dejal, da bo Norvežan še naprej delal za slovensko vrsto, ki je prav ob njegovi navzočnosti vidno napredovala.



Dež odgnal dobiček iz Planice

Simon Jan se po štirih letih poslavlja od vodilne vloge v slovenskem smučarskem teku. FOTO: Igor Mali/Delo

- Širitev zoprnega virusa je botrovala predčasnemu koncu sezone smučarskih panog, med katerimi zdaj bolj ali manj vlada zatišje. A zakuhalo se je v slovenskih tekaških krogih, saj se je, predsednik zbora za panogo pri Smučarski zvezi Slovenije, odločil za odstop. Navzlic sezoni, v kateri je imel prav tek po skupnem številu zmag in drugih mest vodilno slovensko športnice te zimske sezone –Ena vodilnih šprinterk in ob koncu tudi iz tedna v teden močnejša pri tekmah na razdaljo ima pri svojih 24 letih obilo manevrskega prostora za nadaljevanje poti navzgor, povrh izžareva pogosto v javnosti pozitivno energijo, je nasmejana, očitno se odlično počuti ob sodelovanju z italijansko reprezentanco in trenerjem, ustreza ji klepetav in družaben značaj zahodnih sosedov, predvsem pa je v progi telesno močna in taktično že na zelo visoki ravni. Ob njej je zelo viden korak naprej naredil tudi, skupaj z Anamarijinim bratominže v reprezentančnem načrtu glavnega trenerjatudi za naslednjo sezono. Precej več vprašajev pa se zastavlja okrog ženske postave:se namreč pri 36 letih poslavlja od vrhunskega športa, leto dni mlajša, bronasta olimpijka iz Sočija 2014, svoje odločitve o prihodnosti še ni razgrnila,pa je v veselem avgustovskem pričakovanju naraščaja, zato je v naslednji sezono ne gre pričakovati med tekmovalno karavano svetovnega pokala. Na seznamu izbrane vrste za zimo 2020/21 je sicer močno podčrtana, nekoč zelo obetavna veslačica, nato pa že konkurenčna med smučarskimi tekačicami, a je njeno vzpenjajočo se pot prav v poletju pred zdaj že minulo sezono prekinila poškodba križnih vezi ...Vprašanja pa si ne sledijo le v »proizvodnji«, temveč tudi v »pisarni«. Prvi mož zbora za tek pri Smučarski zvezi Slovenije se je odločil za umik. Morda odločitev niti ni tako presenetljiva, saj smo ga v sezoni redkeje videli v družbi tekačev, denimo na novinarskih konferencah, a to morata še potrditi tako panožni zbor kot nato tudi izvršni odbor smučarske zveze. Na dlani pa je, da je tako kot že večkrat v preteklosti zazijala denarna luknja. Povrh v kislem vremenu decembrska prireditev za svetovni pokal v Planici ni prinesla želenega dobička, zapleta se s finančnim uresničevanjem reprezentančnih programov za naslednjo sezono. »NI nikakršnih zamer ali sporov. Dejansko pa mi zaradi poslovnih obveznosti v gradbeništvu in otrok zmanjkuje časa za vodenje panoge. Upam, da bo v teh zahtevnih časih to vlogo prevzel nekdo z občutkom in vzvodi za trženje,« nam je dejal Simon Jan ob slovesu od vodilnega mesta, na katerem je bil štiri leta. Začasno bo njegove naloge prevzel dosedanji podpredsednik – Škofjeločan, nekoč že predsednik zbora za biatlon SZS.»Simon nikdar med sezono ni omenjal svojega odstopa, odločitev nam je dejansko sporočil pred nekaj dnevi. Ni še uradne potrditve na ravni SZS, a če se že moramo soočati z zapleti, je bolje, da se s tem ukvarjamo zdaj, po koncu sezone. Ob vsem spoštovanju do drugih panog pa bi rad poudaril, da je bil slovenski smučarski tek glede na vložek in tekmovalno bazo v zadnjih dveh sezonah zelo uspešen,« je poudaril trener Brodar.