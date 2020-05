Zaprla je eno fantastično poglavje, zelo se veseli že novega

Veliko lepih spominov, ki jih ne bo pozabila

Vedno je zelo rada tekla pred svojimi navijači v Planici. FOTO: Roman Šipić

Katja Višnar si je otroške sanje uresničila z uvrstitvijo na OI v Vancouvru.

Na SP v dolini Fiemme 2013 je s 4. mestom za las zgrešila kolajno.

Obveznosti vrhunske športnice je uspešno usklajevala z materinskimi.

Ponosna na vse, kar je dosegla

3

posamične uvrstitve na zmagovalni oder si je Katja Višnar pritekla v svetovnem pokalu.

Poslej bo lahko preživela več kakovostnega časa s sinom Ludvigom in možem Olo Vignom Hattestadom. FOTO: Jure Eržen

Ljubljana – Čeprav se je vrhunska slovenska smučarska tekačicaresno spogledovala s koncem športne poti že po končani zimi 2018/19, v kateri se je skupaj z reprezentančno kolegicoz naslovom svetovne podprvakinje v sprintu dvojic v Seefeldu veselila največjega uspeha v svoji karieri, je nato po temeljitem razmisleku sklenila vztrajati (vsaj) še eno sezono. Za nadaljnjo pa ni več zbrala dovolj volje, saj je včeraj sporočila, da bo svoje tekmovalne smuči postavila v kot.Na žalost so morali minulo sezono zaradi pandemije bolezni covid-19 predčasno prekiniti in končati, tako je odpadla celotna severnoameriška turneja, na kateri so bili predvideni še trije šprinti, v katerih je Višnarjeva med kariero doseg(a)la svoje najodmevnejše uvrstitve. Kdo ve, morda je nameravala Katja svojo odločitev o koncu kariere – če ne bi zlovešči virus tako rekoč čez noč postavil življenja na glavo in bi sezono normalno pripeljali do konca – sporočiti že na finalu svetovnega pokala 21. marca v Canmoru, torej prav za svoj 36. rojstni dan.V obdobju karantene je očitno še enkrat premislila vse skupaj, pretehtala vse prednosti in slabosti, ki bi jih s seboj prinesla še ena tekmovalna zima, poslušala in upoštevala mnenja svojih najbližjih, nakar je presodila, da ima dovolj. »Napočil je čas, da rečem na svidenje in zaprem eno poglavje v svojem življenju,« je Višnarjeva sporočila svojim sledilcem na družbenih omrežjih in nadaljevala, da je bilo njeno smučarsko tekaško popotovanje fantastično z veliko lepimi spomini, ki jih nikdar ne bo pozabila.Kot je zaupala, si je otroške sanje uresničila z uvrstitvijo v ekipo za zimske olimpijske igre leta 2010 v Vancouvru oziroma Whistlerju, kjer si je v nepozabnem šprintu, v katerem jekljub zlomljenim rebrom zablestela z bronasto kolajno, pritekla 16. mesto. Po tem se je veliko spremenilo. Najpozneje takrat je namreč spoznala, da je tudi sama sposobna poseči po odmevnih dosežkih.»Moji cilji in strast za tek na smučeh so se tedaj povečali,« je zaupala 36-letna Blejka, ki se je v posamični konkurenci trikrat zavihtela na zmagovalni oder; v Rjabinsku '11 in Lahtiju '14 je bila druga na sprintu v prostem slogu, v Kuusamu '14 pa v klasičnem.Potem ko se ji je kolajna s četrtim mestom za las izmuznila na nordijskem SP leta 2013 v dolini Fiemme, jo je na velikem tekmovanju dočakala konec lanskega februarja na avstrijskem Tirolskem, kjer se je skupaj z Lampičevo ovenčala z naslovom svetovne podprvakinje.»Ko se zdaj ozrem nazaj, sem ponosna na vse, kar sem dosegla, vrhunec moje kariere pa je bilo srebrno odličje v Seefeldu,« je poudarila Katja, ki si – ko je potegnila črto – za velik uspeh šteje tudi to, da je znala obveznosti vrhunske športnice uspešno usklajevati z materinskimi.»Vsega tega ne bi bilo mogoče brez podpore), celotne družine, prijateljev in smučarske zveze,« je hvaležna Gorenjka, ki se že veseli naslednjega poglavja v svojem življenju, ko bo lahko preživela več kakovostnega časa s sinomin možem Olo.