    Zimski športi

    Zaradi Domna je gledalcem na Bergislu dvakrat zastal dih

    V kvalifikacijah Innsbrucka je bil med slovenskimi smučarskimi skakalci najboljši Anže Lanišek. Na vrhu najhujši Prevčev tekmec Jan Hörl.
    Anže Lanišek je bil najboljši Slovenec v kvalifikacijah Bergisla. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Galerija
    Anže Lanišek je bil najboljši Slovenec v kvalifikacijah Bergisla. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Miha Šimnovec
    3. 1. 2026 | 17:52
    4:31
    A+A-

    Ko je Domen Prevc v kvalifikacijah na skakalnici v Innsbrucku izjemno nizko prišel nad hrbtišče, so se slovenski navijači že ustrašili, ali bo sploh priletel do črte za uvrstitev na jutrišnjo tretjo tekmo 74. novoletne turneje. No, ta potem le ni bila vprašljiva, čeprav je bil s 112 metri – skupaj s 50. Švicarjem Killianom Peierjem – najkrajši med kvalifikanti. Na koncu je tudi s točkami za najslabši veter (- 1,81 m/s; + 26,9) izvlekel 30. mesto.

    image_alt
    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    »Imel sem res močan veter v hrbet, vendar pa je bil tudi moj skok slab. Nič hudega ... Dobro, da se mi je to zgodilo v kvalifikacijah in da bo tekma šele jutri,« je v mešani coni razmišljal 26-letni as kranjskega Triglava in pripomnil, da se mu ni zgodilo prvič, da je slabo skočil v kvalifikacijah. Za nameček je gledalcem (na Bergislu so jih danes našteli 8400) zastal dih, ko je na koncu izteka s precej visoko hitrostjo trčil v ograjo.

    Domen Prevc ni bil zadovoljen s svojim kvalifikacijskim skokom. FOTO: Georg Hochmuth/AFP
    Domen Prevc ni bil zadovoljen s svojim kvalifikacijskim skokom. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

    »Pozabil sem, da moram pred prihodom na vrh izteka zavirati,« je pojasnil Prevc in v isti sapi dodal: »Jutri je nov dan, nova priložnost.« V jutrišnji uvodni seriji na izločanje, ki se bo začela ob 13.30, se bo kot izzivalec že v petem paru pomeril z nadarjenim Francozom Valentinom Foubertom (117 m/21. mesto). »Ko se mi zgodijo takšni skoki, o njih ne razmišljam prav dolgo. Sploh pa ... če pogledamo današnje razmere, jih lahko vidim tudi pozitivno. Če bo jutri vreme enako, bom imel morda – kakor tokrat fantje z nižjimi štartnimi številkami – morda srečo z razmerami. Tako želim na gledati na to, najprej pa se bom skušal osredotočiti na stvari, ki jih moram narediti,« je še dejal slovenski šampion.

    Kot vodilni v seštevku novoletne turneje ima zajetnih 35 točk zaloge pred tokratnim kvalifikacijskim zmagovalcem Janom Hörlom (128 m), ki je imel danes pred Prevcem 22,7 točke naskoka. To je lahko še eno zgovorno opozorilo, kako hitro lahko v tem športu »skopni« prednost.

    Rok Oblak je takoj vedel, da ga bo odneslo daleč. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
    Rok Oblak je takoj vedel, da ga bo odneslo daleč. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

    Lanišek: To je šport na prostem

    Med Slovenci se je sicer v kvalifikacijah najbolje odrezal Anže Lanišek, ki je v podobnih razmerah, kot jih je imel Domen, poletel 119 metrov daleč, kar ga je uvrstilo na osmo mesto. »V redu je bilo, da so pred mojim skokom dvignili zaletišče in mi poskušali omogočiti čim bolj enakovredne razmere. A to je pač šport na prostem,« je povedal 29-letni član SSK Mengeš in razložil, da tehnično njegovi skoki sploh niso tako zgrešeni. »Pogrešam le malce več sproščenosti, ki pa pride s samozavestjo,« je pristavil Lanišek, čigar tekmec v prvi seriji bo Japonec Naoki Nakamura (113m/43.).

    Zelo dober nastop je v kvalifikacijah prikazal tudi Rok Oblak, ki je bil s 126 metri dvanajsti. »V celotnem skoku sem zelo užival. Že odskok mi je uspel zelo dobro, po njem sem dobil lepo višino in hitrost, tako da sem že takoj vedel, da me bo odneslo daleč,« je bil dobro razpoložen 24-letni član SSK Norica Žiri, ki se bo postavil po robu nasprotniku s slovitim imenom in priimkom – Dawidu Kubackemu (115 m/39.). Toda 35-letni poljski zvezdnik je v tej sezoni le bleda senca sebe iz svojih zlatih časov, zato je vsekakor premagljiv.

    Žak Mogel je takole odrinil z odskočne mize. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Žak Mogel je takole odrinil z odskočne mize. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Na jutrišnjo razprodano tekmo (21.125 gledalcev) se je uvrstil tudi naš četrti predstavnik Žak Mogel (116,5 m), ki je pristal na 41. mestu. »Skok je bil kar v redu, čeprav znam skočiti tudi bolje,« je dejal 24-letni član SSK Ljubno BTC, ki je bil precej bolj zadovoljen s svojim prvim nastopom za uradni trening (126 m/22.). »Pri drugem (114,5 m/48.) sem si želel malo preveč, bil je preveč na silo, zaradi česar sem bil pri odskoku pozen. A lahko – ko potegnem črto pod današnji dan – kar zadovoljen zapustim skakalnico,« je še pripomnil Mogel, čigar tekmec v uvodni seriji bo izkušeni Čeh Roman Koudelka (124,5 m), ki je v kvalifikacijah presenetil z devetim mestom.

    Več iz teme

    smučarski skokiDomen PrevcJan HörlAnže LanišekRok Oblaknovoletna turnejaInnsbruck

