Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

Najboljši smučarski skakalci so se iz Lillehammerja, kjer se je s tridnevno prireditvijo minuli konec tedna dvignil zastor nad 47. sezono svetovnega pokala, že preselili v Falun, kjer bodo danes na srednji napravi (11.00 – kvalifikacije, 15.10 – tekma) opravili s prvim delom generalke za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027. Jutri se bodo na tem švedskem prizorišču med seboj pomerili še na veliki skakalnici Lugnet.

Za slovenski tabor se je olimpijska zima začela uspešno. To velja predvsem za našo moško reprezentanco, iz katere so z Anžetom Laniškom, Domnom Prevcem in Timijem Zajcem že za uvod trije tekmovalci skočili med elitno deseterico ter na ta način potrdili moč ekipe. Ko imaš v moštvu tri tako močne skakalce, je običajno le vprašanje časa, kdaj bosta točke osvojila tudi četrti in peti reprezentant. Na severu Evrope jih od naših lovita še Lovro Kos in Rok Oblak.