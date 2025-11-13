Zaradi Nike Prevc je že bil malo v skrbeh, zaradi mladinke tudi v šoku

Prihodnji petek se bo v Lillehammerju začela 47. sezona za svetovni pokal v smučarskih skokih – 15. za ženske, ki bo posebna tudi zaradi olimpijskih iger v Cortini in Milanu ter velikega finala v Planici, kjer bodo prvič poletele tudi skakalke. Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš je skupaj s pomočniki izbral peterico, ki bo branila naše barve na uvodnih preizkušnjah na severu Evrope. Na Norveško bo ob dvakratni svetovni prvakinji in rekorderki Niki Prevc odpeljal še sestri Katro Komar in Tinkaro Komar ter Majo Kovačič in Niko Vodan.

Kot je pojasnil selektor, je branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc v zadnjem obdobju (»po zadnjem tekmovanju za veliko nagrado v Klingenthalu ali morda že tam«) malo padla v formi ...